CD Projekt RED annuncia nuove assunzioni per il misterioso progetto "Hadar"

CD Projekt RED, rinomata software house famosa per il successo della serie "The Witcher" e "Cyberpunk 2077", è attualmente in cerca di nuovi talenti per il suo ambizioso progetto noto con il nome in codice "Hadar". La notizia è stata divulgata dal vicepresidente della divisione narrativa Marcin Blacha, attraverso un post su X, dove ha messo in evidenza l’obiettivo di creare un team di esperti che contribuiscano a sviluppare una nuova proprietà intellettuale per l'azienda. Purtroppo, le informazioni concrete riguardo a "Hadar" sono piuttosto limitate, aumentando così la curiosità attorno a questo nuovo capitolo.

Hadar: un nuovo inizio per CD Projekt RED

"Hadar" rappresenta una direzione innovativa per CD Projekt RED. A differenza delle precedenti produzioni, come la trilogia di "The Witcher" e "Cyberpunk 2077", questo progetto sembra orientato verso uno sviluppo completamente differente. Gli annunci di lavoro rilasciati dall’azienda forniscono alcuni dettagli, suggerendo che l'universo di "Hadar" sarà un territorio fertile per la narrazione, definito come "pieno di potenziale illimitato". Questo accenno a un’ambientazione ricca lascia presagire che la software house stia per lanciarsi in un’avventura narrativa all’altezza del suo nome.

I dettagli, tuttavia, restano scarsi. Quello che sembra certo è che "Hadar" manterrà lo stile narrativo distintivo che ha caratterizzato le opere passate di CD Projekt RED. Tale continuità suggerisce che i fan possono aspettarsi storie intense e coinvolgenti, un marchio di fabbrica dell’azienda. Al contempo, il vuoto di informazioni specifiche alimenta l’anticipazione e la speculazione riguardo a quello che potrebbe essere il futuro di questa nuova IP.

Assunzioni strategiche: ricerca di talenti per la narrazione e il gameplay

L’azienda polacca ha pubblicato diversi annunci per posizioni aperte, che rivelano l'intenzione di cercare professionisti con forti competenze nel design narrativo. Questo non solo sottolinea l'importanza della trama all'interno dell'esperienza di gioco, ma evidenzia anche la necessità di un team appassionato in grado di realizzare una narrazione profonda e coinvolgente. La richiesta parla di candidature "appassionate di design narrativo e dal forte impatto emozionale", che indica chiaramente l'intenzione di costruire una storia che possa risuonare con i giocatori.

Un aspetto nuovo e interessante del progetto è l'inserimento della figura di un senior gameplay designer, che avrà il compito di lavorare con Unreal Engine 5. Questo segna un cambiamento significativo per CD Projekt RED, che ha a lungo utilizzato il proprio motore grafico interno. L’utilizzo di un motore esterno come quello di Epic Games potrà portare a innovazioni tecniche, ma suscita anche interrogativi su come affronterà questa transizione, data la complessità di adattare le proprie pratiche lavorative e di sviluppo ai nuovi strumenti.

Incentivi per attrarre talenti internazionali

Per incoraggiare l'inserimento di nuove risorse nel proprio team, CD Projekt RED sta implementando una serie di incentivi per i talenti provenienti da tutto il mondo. Tra le varie offerte, si possono trovare corsi di lingua polacca e altri benefit, rivolti a chi è disposto a trasferirsi in Polonia. Questa strategia non solo mira ad attrarre esperti di alto livello, ma si propone anche di costruire un ambiente di lavoro stimolante e internazionale, dove le diverse prospettive possono arricchire il processo creativo.

Da quando il progetto "Hadar" è stato avviato nel 2021, l'azienda ha mantenuto una politica rigorosa di segretezza, rifiutando di commentare rumor e speculazioni che si sono susseguite nel tempo. Nonostante le voci circolanti, i dirigenti di CD Projekt RED sembrano voler mantenere il focus sullo sviluppo senza farsi influenzare da aspettative esterne. Le poche informazioni disponibili su "Hadar" non sono state sufficienti a dissipare la curiosità e l’eccitazione dei fan, che attendono con ansia ogni novità relativa al futuro di questo misterioso progetto.