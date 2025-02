Cavo di alimentazione fuso su scheda grafica RTX 5090: il primo caso segnalato su Reddit

Un episodio inquietante ha sorpreso gli appassionati di gaming e tecnologia, poiché un utente di Reddit ha riportato il primo caso credibile di fusione di un cavo di alimentazione su una scheda grafica RTX 5090. Mentre si apprestava a giocare a Battlefield 5, l'utenza ha riscontrato un assorbimento di potenza significativo, posto tra i 500 e i 520 watt. Questo strano e preoccupante avvenimento ha portato a interrogarsi sulla sicurezza e sull'affidabilità di questa potente GPU.

Dettagli dell'incidente: odore di bruciato e danni evidenti

L'utente identificato con il nickname u/ivan6953 ha descritto con preoccupazione l'istante in cui ha avvertito un forte odore di bruciato proveniente dal computer. La reazione immediata è stata quella di spegnere il sistema, ma purtroppo il danno era già avvenuto. Il connettore di alimentazione della sua RTX 5090 Founders Edition, insieme al cavo di alimentazione, si erano entrambi fusi, creando un danno irreparabile. Anche l'alimentatore Asus ROG Loki ha subito il medesimo destino, con il connettore 12V-2x6 che ha evidenziato segni di fusione.

È fondamentale evidenziare che l'utente stava usando un cavo Moddiy, un prodotto di terze parti e non quello originale fornito nella confezione della scheda grafica. Tuttavia, l'azienda produttrice sostiene che il cavo sia conforme agli standard ATX 3.0 e PCIe 5.0, con una potenza massima teorica di 600 watt. Questo fatto ha sollevato dubbi sulle responsabilità di eventuali difetti di progettazione o di sicurezza.

Reazioni e precauzioni da parte di NVIDIA e partner

Nonostante l'accaduto, è improbabile che questo incidente sia attribuito a un errore progettuale della RTX 5090 di NVIDIA. L'azienda ha comunicato rassicurazioni circa la robustezza dei connettori di alimentazione della serie RTX 50, affermando che sono stati progettati tenendo in considerazione i rischi di fusione, specialmente data l'elevata potenza termica da dissipare. NVIDIA ha implementato misure strategiche per minimizzare lo stress sul connettore di alimentazione in modo che possano evitare surriscaldamenti.

Per garantire una maggiore sicurezza, i partner di NVIDIA, come Zotac e MSI, hanno adottato funzioni supplementari. Tra queste innovazioni, una spia luminosa 12VHPWR che impedisce l'attivazione della GPU finché il cavo non è correttamente inserito. A completare il pacchetto, un adattatore di alimentazione a 16 pin con una punta gialla è stato introdotto per evitare errori di collegamento da parte degli utenti.

Possibili ripercussioni e richiesta di garanzia

Dopo il traumatico incidente, l’utente ha espresso l’intenzione di avanzare richieste di garanzia sia a NVIDIA sia a Asus, nella speranza di ricevere assistenza per risolvere la situazione. Tuttavia, ha manifestato timori riguardo a una possibile negazione della richiesta, considerando l'uso di un cavo non originale. Si stima che il surriscaldamento potrebbe essere stato causato da un collegamento non perfettamente saldo, ma le reali motivazioni rimangono ancora da accertare.

Questo episodio non solo ha colpito un singolo utente, ma invita a una riflessione più ampia sulla sicurezza dei componenti hardware utilizzati negli imprese di gioco moderne. L'attenzione alla qualità e alla compatibilità degli accessori risulta essenziale per evitare situazioni problematiche e costose in futuro.