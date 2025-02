Casio celebra la leggendaria PAC-MAN con una collezione di orologi vintage in Italia

Nel corso del 2025, Casio ha deciso di lanciare una nuova collezione di orologi vintage in collaborazione con il noto videogioco PAC-MAN, intitolata PAC-MAN x CASIO Timeless Collection. Questa iniziativa non è solo una celebrazione della cultura pop, ma anche un omaggio a due icone giapponesi che hanno segnato la storia, sia nel settore degli orologi che nel mondo dei videogame. La collezione, presentata inizialmente nel mercato giapponese, si sta ora espandendo, includendo anche l'Italia dove sarà disponibile a partire dalla metà di febbraio.

Un incontro di due leggende

La PAC-MAN x CASIO Timeless Collection è stata creata per commemorare i rispettivi anniversari di due importanti prodotti: il primo orologio Casio, lanciato nel 1974, e il celebre gioco arcade PAC-MAN, apparso nel 1980. Questi orologi non sono solo strumenti per misurare il tempo, ma anche pezzi da collezione che raccontano storie e riflettono un’epoca in cui i videogiochi e la tecnologia giapponese hanno iniziato a guadagnare popolarità a livello mondiale. Le due aziende, unendo le forze, offrono ai fan la possibilità di indossare un pezzo di storia, estendendo così il fascino di PAC-MAN anche al mondo degli accessori.

Dettagli sulla collezione di orologi

La collezione comprende quattro modelli unici, ciascuno ispirato a componenti iconici di PAC-MAN e caratterizzato da design vintage. Ogni orologio è stato pensato con cura, non solo per il suo aspetto estetico, ma anche per la qualità costruttiva, mantenendo sopraffino il lato funzionale. Ogni modello è confezionato in una custodia tematica che ricorda il mondo del videogioco, il che rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i collezionisti.

CASIO F-91WPC-1A

Il primo modello da esplorare è il CASIO F-91WPC-1A. Questo orologio digitale, sorprendentemente leggero con i suoi 21 grammi, si distingue per il cinturino e la cassa in resina. Il retro è in acciaio inossidabile, conferendo una resistenza notevole. Le personalizzazioni sono evidenti sia sul cinturino, che riporta la scritta "WAKA WAKA", sia sul quadrante, dove è stampata l’immagine di PAC-MAN insieme ai suoi famosi avversari, i fantasmini.

Le funzionalità sono quelle classiche di un orologio Casio: cronometro, sveglia, retroilluminazione LED e calendario, con una batteria CR2016 prevista per durare circa sette anni. Compatibile con diverse situazioni, è anche impermeabile, rendendolo un accessorio perfetto sia per le occasioni quotidiane che per attività outdoor.

CASIO A168WEPC-7A

Un'altra proposta è il CASIO A168WEPC-7A, che introduce un cinturino autoregolabile. Questo modello, un classico della produzione Casio, combina cassa in resina e un vetro minerale che protegge il quadrante argentato. La personalizzazione è simile a quella del F-91WPC-1A, ma i colori e i dettagli presentano alcune variazioni.

Anche le funzioni rimangono incentrate sull'utilità, offrendo cronometro, sveglia, retroilluminazione elettroluminescente e un calendario automatico, con una batteria CR2016 in grado di durare anch’essa sette anni e impermeabilità inclusa.

CASIO CA-53WPC-1B

Il terzo modello, il CASIO CA-53WPC-1B, rappresenta una rivisitazione dell’iconico orologio-calcolatrice. Caratterizzato da elementi tipici di PAC-MAN, il design racchiude richiamo alle grafiche del videogioco, con un quadrante che ricorda il labirinto. Questo orologio è realizzato interamente in resina e ha un peso contenuto di 25 grammi. Presenta anche le funzionalità essenziali e un’autonomia della batteria di cinque anni con la CR2016, mantenendo un buon livello di impermeabilità.

CASIO ABL-100WEPC-1B

Infine, ma non per importanza, c’è il CASIO ABL-100WEPC-1B, l’unico con funzionalità smart. Grazie al Bluetooth, può connettersi con uno smartphone attraverso l’app Casio Watches, consentendo così funzioni avanzate come la correzione automatica dell’ora e un contapassi. La sua costruzione combina un design raffinato con resina e acciaio inossidabile, unendo comodità e stile per chi conduce uno stile di vita attivo. Il peso di questo modello è di 60 grammi e offre un display retroilluminato a LED con autonomia di due anni.

Disponibilità e prezzi in Italia

La PAC-MAN x CASIO Timeless Collection sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà di febbraio 2025, sia sul sito ufficiale di Casio che presso rivenditori specializzati. Per chi desidera aggiungere al proprio polso un pezzo di storia e cultura pop, i prezzi consigliati per ciascun modello saranno comunicati al momento del lancio, promettendo di catturare l'attenzione sia dei fan di lungo corso che dei nuovi amanti degli orologi vintage.