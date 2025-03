Caos nell’uscita di One UI 7: Samsung rimanda i rilasci per i Galaxy negli Stati Uniti

Samsung ha iniziato la settimana con l’annuncio della data di distribuzione degli aggiornamenti per One UI 7, fissata per il 7 aprile. Tuttavia, l’azienda ha rapidamente modificato la comunicazione, informando i proprietari di dispositivi Galaxy negli Stati Uniti che i rilasci sarebbero iniziati il 10 aprile. Con ulteriori sviluppi, la situazione si è complicata, lasciando molti utenti nel dubbio su cosa aspettarsi.

L’attesa per One UI 7

Da oltre un anno, gli utenti Samsung attendono l’aggiornamento basato su Android 15. Negli ultimi mesi, l’accesso alla versione beta è stato gradualmente ampliato, ma la domanda che tutti si pongono resta la stessa: quando sarà disponibile One UI 7 per il grande pubblico? La settimana scorsa, la casa produttrice sembrava finalmente avvicinarsi a un annuncio ufficiale, fissando il 7 aprile come data per l’inizio della distribuzione. Tuttavia, le notizie sono rapidamente cambiate.

Inizialmente, si pensava che il 7 aprile fosse una data valida a livello globale, con l’idea che i primi aggiornamenti sarebbero stati rilasciati per i modelli Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Due giorni dopo, Samsung ha comunicato che negli Stati Uniti l’inizio della distribuzione sarebbe stato posticipato al 10 aprile. Questo slittamento, tecnicamente, non sembrava preoccupante, ma gli utenti hanno cominciato a percepire un’incoerenza nelle comunicazioni dell’azienda.

La confusione continua

La situazione si è ulteriormente complicata quando, ad oggi, il comunicato stampa pubblicato nella newsroom statunitense di Samsung riguardante i piani di rilascio di One UI 7 è stato rimosso. Il sito di SamMobile ha notato questa modifica. Pur mantenendo la voce principale nella newsroom che invita a scoprire l’inizio della distribuzione ad aprile, chi tentava di accedere al comunicato non veniva più reindirizzato al contenuto originale.

Abbiamo cercato di contattare Samsung per comprendere meglio questa confusione sulla tempistica del rilascio di One UI 7 per il mercato americano, ma ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. Risultati simili dall’azienda internazionale suggeriscono che sta seguendo la tabella di marcia originale per i rilasci, confermando la data del 7 aprile. Tuttavia, il significato di questo scenario per gli utenti Galaxy negli Stati Uniti rimane incerto.

Quali aspettative per gli utenti Galaxy?

La mancanza di chiarezza nelle comunicazioni di Samsung crea non poche preoccupazioni tra i possessori di smartphone Galaxy. La possibilità di un ulteriore rinvio o di ulteriori modifiche al piano di rilascio non può essere esclusa, dato il panorama attuale. Gli utenti hanno già dimostrato una crescente frustrazione per la situazione, soprattutto considerando la lunga attesa per l’aggiornamento.

Fino a quando l’azienda fornirà ulteriori chiarimenti, gli utenti dovranno monitorare con attenzione eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali. Samsung ha la responsabilità di ripristinare la fiducia dei suoi clienti, soprattutto in un momento in cui la comunicazione sembra carente. Con il 2025 alle porte, sarà cruciale comprendere come l’azienda gestirà la situazione e quando potrà finalmente lanciare One UI 7 su vasta scala.