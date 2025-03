Camera Control su iPhone 16 Pro: miglioramenti e impressioni dopo sei mesi di utilizzo

Con il lancio di iPhone 16, la funzione Camera Control ha ricevuto opinioni miste dai suoi utenti. Inizialmente, molti hanno trovato il pulsante difficile da utilizzare e poco intuitivo, quasi un’apparente trovata pubblicitaria piuttosto che una vera innovazione. Tuttavia, nel corso dei sei mesi successivi all’acquisto del mio iPhone 16 Pro, la mia percezione è cambiata notevolmente. Durante questo periodo, aggiornamenti iOS hanno apportato miglioramenti significativi, rendendo Camera Control uno strumento utile e pratico.

Le prime impressioni sulla nuova funzionalità

Quando ho ricevuto il mio iPhone 16 Pro, ho iniziato subito a testare Camera Control, ma la frustrazione è stata immediata. Mi sono reso conto che Apple aveva progettato il pulsante per un pubblico specifico: coloro che scattano foto in orizzontale. Non appartenendo a questa categoria, ho trovato la funzione meno adatta al mio stile di fotografia. Infatti, difficilmente scatto in modalità orizzontale.

Gli inconvenienti principali si sono presentati quando utilizzavo il dispositivo in verticale. Con una presa instabile a una mano, spesso attivavo involontariamente la funzione di mezza pressione, mentre le opzioni avanzate per la regolazione dello zoom risultavano scomode da utilizzare. Sapevo che se avessi tenuto l’iPhone in orizzontale, queste problematiche sarebbero state risolte, permettendomi di utilizzare Camera Control come concepito da Apple. Nonostante questo, la maggioranza degli utenti, me compreso, tende a utilizzare prevalentemente il dispositivo in verticale.

A complicare le cose, una funzionalità di Camera Control che attendevo con interesse, la “visual intelligence”, non era ancora disponibile. Di conseguenza, dopo il lancio, Camera Control mi sembrava piuttosto superfluo.

Aggiornamenti iOS che hanno migliorato Camera Control

Nei sei mesi successivi, diversi aggiornamenti iOS hanno notevolmente migliorato l’esperienza con Camera Control. La versione iOS 18.2 ha introdotto un’opzione essenziale nelle impostazioni: la possibilità di disabilitare l’opzione ‘Richiedi accensione schermo’. Inizialmente, questa funzione era collocata nelle impostazioni di Display e luminosità, ma ora è stata spostata in Impostazioni ⇾ Fotocamera ⇾ Camera Control.

La novità ha risolto un annoso problema: in precedenza, dovevo premere il pulsante due volte per avviare l’app Fotocamera, una volta per accendere il dispositivo e una seconda volta per aprire l’app. Questo comportamento creava una user experience incoerente: a volte, era sufficiente un solo tocco, altre volte erano necessari due pressioni. Disabilitando la necessità di attivare lo schermo, adesso posso avviare la Fotocamera rapidamente, senza frustrazioni.

Inoltre, la “visual intelligence” è stata finalmente introdotta in questo aggiornamento e ha continuato a migliorare con iOS 18.3. Sebbene non la utilizzi molto, credo nel suo potenziale e la sua utilità si sta rivelando significativa in occasione di alcune fotografie.

Camera Control e la fotografia invernale

Negli ultimi mesi, ho scoperto un ulteriore vantaggio di Camera Control: è particolarmente utile durante le stagioni fredde. Essendo sensibile al freddo e avendo la pelle secca, indosso guanti praticamente per tutto l’inverno, nonché durante l’autunno e in parte della primavera. Ho provato diversi guanti touchscreen, e quest’anno ho trovato i Moshi Digits davvero eccellenti.

Anche con dei buoni guanti, Camera Control si è rivelato molto più comodo rispetto a toccare direttamente lo schermo dell’iPhone. In passato, durante l’inverno, catturare momenti speciali richiedeva di smanettare con l’iPhone, il che mi costringeva spesso a togliere i guanti. Con la funzione Camera Control, invece, riesco a lanciare rapidamente l’app Fotocamera premendo il pulsante e posso scattare foto continuando ad avere le mani protette e calde.

Camera Control come pulsante di cattura: un bilancio finale

Grazie ai miglioramenti apportati da Apple e alla mia esperienza fotografica invernale, apprezzo molto Camera Control. Non tornerei indietro a un iPhone privo di questa funzionalità. Tuttavia, la maggior parte delle funzionalità aggiuntive offerte non le utilizzo, avendo disabilitato tutti i gesti ‘Light-Press’. Mi serve solo come un semplice pulsante per catturare immagini.

Se scattassi in orizzontale, potrei esplorare le altre opzioni, ma, dato che preferisco il formato verticale, Camera Control si è rivelato un valido strumento per la cattura delle immagini.