Il cambio di nome dei chip Snapdragon è realtà: Qualcomm conferma tutto

Negli ultimi giorni è cominciata a trapelare l’indiscrezione che voleva Qualcomm pronta a rinominare i suoi processori Snapdragon, abbandonando l’attuale schema di denominazione per adottarne uno nuovo, maggiormente “coerente”.

Ebbene, quelle voci si sono rivelate assolutamente pertinenti, dato che nelle scorse ore è stato proprio il famoso produttore di chipset ad annunciare il “rebranding” dei suoi prodotti più importanti, vale a dire le sue linee di processori mobili. Per essere più chiari, gli attuali nomi Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx, ecc. spariranno per sempre.

La novità è stata praticamente svelata grazie ad un video teaser rilasciato online proprio da Qualcomm. Ulteriori dettagli verranno certamente forniti durante lo Snapdragon Tech Summit 2021, in programma il 30 novembre. Il protagonista di questo evento dovrebbe essere proprio il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm, noto in precedenza come Snapdragon 898.

Chiaramente non sarà questo il nome del nuovo processore, che dovrebbe invece chiamarsi Snapdragon 8 Gen 1.

Qualcomm afferma che le nuove denominazioni per i suoi processori mobili saranno più brevi e più semplici. Innanzitutto, il nome della propria azienda non ne farà parte, dato che rimarrà solo Snapdragon: come ha tenuto a precisare il produttore statunitense, Snapdragon diventa a tutti gli effetti un marchio autonomo. Una mossa che l’azienda aveva già fatto presupporre con il lancio di Snapdragon 888 Plus, ufficialmente elencato senza l’etichetta Qualcomm.

Successivamente verrà abbandonato lo schema di numerazione a tre cifre a favore di una singola cifra, con la serie “8” che resterà come quella di punta. La stessa società ha fatto sapere di aver testato due diversi sistemi di denominazione con oltre 2.000 clienti: il sistema di denominazione scelto sarebbe stato valutato come il migliore da quei 2.000 tester.

Fonte Android Authority