Cambio alla guida di Discord: Jason Citron lascia, Humam Sakhnini nuovo CEO

Discord, la popolare piattaforma di comunicazione per i gamer e non solo, è al centro di un importante restyling dirigenziale. Jason Citron, co-fondatore e attuale CEO, ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla posizione di amministratore delegato, passandone il testimone a Humam Sakhnini, un ex dirigente di Activision Blizzard e King. Questo passaggio avverrà ufficialmente il 28 aprile. Citron non abbandonerà però il suo ruolo all’interno dell’azienda, poiché rimarrà nel consiglio di amministrazione e svolgerà il ruolo di consigliere per il nuovo CEO.

Le ragioni di un cambiamento

In una comunicazione rivolta ai dipendenti e pubblicata sul sito di Discord, Citron ha spiegato le motivazioni alla base di questa sua scelta. Ha riflettuto su come poteva contribuire al successo a lungo termine della piattaforma innovativa. “Il lavoro di un CEO è in continua evoluzione,” ha affermato. “Negli anni ho ‘assunto me stesso via da un lavoro’ delegando compiti e affrontando nuove sfide di leadership. Ora, vedendo cosa serve a Discord nei prossimi anni, ho realizzato che è giunto il momento di ‘assumermi via da un lavoro’ in senso letterale.” Questa affermazione mette in evidenza non solo la sua visione per il futuro dell’azienda, ma anche un chiaro segnale di fiducia nella nuova leadership.

Stanislav Vishnevskiy mantiene un ruolo chiave

Mentre Citron si prepara a lasciare l’incarico di CEO, Stanislav Vishnevskiy, co-fondatore di Discord insieme a Citron, rimarrà nell’organizzazione ricoprendo il ruolo di Chief Technology Officer. Questo rafforza l’idea che la leadership attuale non è solo un cambiamento di facce, ma un continuo impegno a mantenere la struttura e la cultura aziendale, elementi fondamentali per il successo di Discord in un mercato sempre più competitivo.

L’arrivo di Humam Sakhnini

Humam Sakhnini ha commentato con entusiasmo il suo nuovo ruolo, evidenziando l’importanza di lavorare a stretto contatto con Stanislav e con il resto del talentuoso team di Discord. La sua visione si allinea perfettamente con l’obiettivo primario dell’azienda: crescere senza perdere di vista la missione fondamentale e il legame speciale che ha con le comunità di giocatori. Sakhnini ha notato che siamo ancora nella fase iniziale dell’impatto dei giochi su intrattenimento e cultura, e ha espresso la convinzione che Discord sia posizionato in modo ideale per svolgere un ruolo centrale in questo futuro.

Prospettive di crescita e IPO

Questa transizione all’interno della leadership di Discord avviene in un contesto di potenziale espansione e preparazione per una possibile quotazione in borsa. Citron, in un’intervista rilasciata a GamesBeat, ha chiarito che attualmente non ci sono piani concreti per annunciare una pubblica offerta iniziale , ma ha sottolineato come l’assunzione di una figura di spicco come Humam sia un passo significativo verso questa direzione. Queste affermazioni suscitano un grande interesse tra gli investitori e gli analisti di settore, lasciando intravedere un futuro radioso per l’azienda.