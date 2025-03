Cambiamenti nelle notifiche delle chiamate in entrata su iPhone: come ripristinare l’avviso a schermo intero

Gli utenti di iPhone hanno notato che da quando Apple ha implementato modifiche, le chiamate in arrivo sono diventate meno visibili sui dispositivi sbloccati. Invece di riempire lo schermo con una notifica invasiva, il sistema ha optato per un avviso meno intrusivo, mostrando solo un banner che potrebbe passare inosservato. Questa modifica potrebbe risultare poco utile, soprattutto per chi si aspetta chiamate importanti e non vuole rischiare di perderle.

Come si cambia il formato delle notifiche delle chiamate

Per tutti coloro che preferiscono tornare all’opzione precedente, dove le chiamate riempivano l’intero schermo, è possibile effettuare delle modifiche rapide nelle impostazioni del proprio iPhone. Anche se le chiamate possono risultare fastidiose, è utile averle chiaramente in evidenza. Procediamo a vedere come attivare di nuovo l’avviso a schermo intero.

Aprire le impostazioni del telefono

Il primo passo consiste nell’aprire l’app Impostazioni sul proprio iPhone. Una volta aperta, si deve scorrere verso il basso fino a trovare la voce “App” posizionata al termine dell’elenco. Da qui, si può selezionare “Telefono”. Questo passaggio è fondamentale per accedere alle impostazioni relative alle chiamate.

Modificare le notifiche delle chiamate in arrivo

Una volta entrati nelle impostazioni del telefono, sarà necessario cercare la sezione “Chiamate in arrivo”. Di default, accanto a questa voce appare la dicitura “Banner”, che indica il nuovo formato di notifica attualmente attivo. Per modificare questa impostazione, bisogna fare tap su “Chiamate in arrivo”.

Attivare l’opzione a schermo intero

Adesso, per ripristinare la notifica a schermo intero, basta selezionare l’opzione “Schermo intero”. Dopo aver confermato questa scelta, l’utente può tornare indietro premendo su “Telefono” e chiudere l’app delle impostazioni. A questo punto, ogni volta che si riceverà una chiamata, l’avviso sarà nuovamente visibile a schermo intero, garantendo una maggiore visibilità e meno probabilità di perdere chiamate rilevanti.

Inoltre, l’ottimizzazione delle notifiche non si ferma qui. Ci sono altre impostazioni che possono essere ulteriormente personalizzate per rendere l’esperienza delle chiamate più adatta alle proprie necessità.