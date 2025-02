Cambiamenti in arrivo per gli abbonati Max: CNN e Bleacher Report non saranno più accessibili

Il mondo dello streaming continua a evolversi, e Warner Bros. Discovery ha annunciato una decisiva modifica nei piani di abbonamento di Max. A partire dal 30 marzo 2025, gli utenti che hanno optato per il piano con pubblicità non potranno più accedere ai contenuti di CNN e di Bleacher Report Sports tramite il servizio. Questo cambiamento arriva dopo un periodo di valutazione delle abitudini di visione della notizia e dello sport, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama dei contenuti offerti da Max.

Accesso limitato ai contenuti di CNN e B/R Sports

Con l'annuncio fatto questa settimana, i clienti di Max che attualmente sono iscritti al piano di base con pubblicità avranno accesso limitato a contenuti ritenuti fondamentali per l'informazione e l'intrattenimento sportivo. Solo coloro che si abboneranno a uno dei piani più costosi, privi di pubblicità, continueranno a vedere le dirette di sport e news su Max. Questo implica una differenza sostanziale per chi ha scelto l'opzione più economica per risparmiare sulle spese di trasmissione.

Il CEO JB Perrette ha sottolineato nel suo comunicato che l'azienda ha esaminato attentamente il modo in cui gli utenti consumano notizie e sport su Max e, alla luce di queste osservazioni, ha ritenuto opportuno riservare i contenuti di CNN e B/R Sports solo ai piani Premium e Standard. La decisione, secondo Perrette, consente anche di continuare a investire nel portafoglio di news e sport di alto livello di WBD.

Conseguenze per gli abbonati

La modifica dei piani di accesso potrebbe deludere diversi abbonati, in particolare coloro che hanno scelto l'opzione con pubblicità per contenere i costi in un contesto di abbonamenti sempre più onerosi. Dopo il 30 marzo, per ottenere l'accesso ai contenuti di CNN e B/R Sports, gli iscritti a questa fascia di prezzo dovranno affrontare un costo incrementato del 70% mensilmente, passando da 10 a 17 dollari, oppure un aumento annuale che sposterà il totale da 100 a 170 dollari.

È interessante notare che i contenuti in diretta che gli abbonati stanno per perdere già includono pubblicità, una condizione che gli utenti del piano Basic with Ads hanno accettato. Questa situazione pone interrogativi sul futuro del consumo di notizie e sport in un'epoca in cui il modello tradizionale di fruizione si sta rapidamente spostando verso opzioni digitali e a pagamento.

Il lancio di CNN Max

WBD aveva lanciato CNN Max in beta negli Stati Uniti nel settembre 2023, promettendo una programmazione dal vivo di CNN US e CNN International, oltre a contenuti originali creati specificamente per la piattaforma Max. All'inizio, l'azienda aveva dichiarato che il servizio sarebbe stato disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Max, una proposta che aveva aumentato l’attrattiva del nuovo servizio. Tuttavia, l’accesso generalizzato terminerà come annunciato, creando una frattura tra le aspettative iniziali degli utenti e la realtà attuale.

Con l'evoluzione dei servizi di streaming e i rapidi cambiamenti nel modo in cui le persone fruiscono di contenuti, questo annuncio fa parte di un trend più ampio che evidenzia come le aziende stiano cercando di trovare un equilibrio tra accessibilità e sostenibilità economica.