Cambia il design degli iPhone: fotocamera e sensori nel nuovo iPhone 17 Pro

Con l’avvicinarsi dell'uscita degli iPhone 17 Pro, si accendono le speculazioni sul design e sulle specifiche di queste nuove generazioni di smartphone. Grazie ai recenti rendering del noto leaker Sonny Dickson, si delinea un'immagine chiara di ciò che Apple potrebbe riservare agli appassionati della tecnologia. Questi cambiamenti, oltre a innovare l'estetica, promettono di migliorare notevolmente le funzioni fotografiche e video dei dispositivi.

Un cambiamento radicale per il comparto fotocamera

Tradizionalmente, gli iPhone Pro vantano una configurazione a tre fotocamere dislocata in una sporgenza posizionata in alto a sinistra sul retro del dispositivo. Tuttavia, i render diffusi da Sonny Dickson suggeriscono una ristrutturazione completa per il modello 17 Pro. La nuova disposizione vedrebbe un blocco fotocamere che non solo appare più grande, ma occupa anche l'intera larghezza del dispositivo. In questo sistema, la parte sinistra rimarrebbe dedicata alle tre fotocamere principali, mentre la destra integrerebbe flash, microfono e sensore LiDAR, tutti allineati verticalmente.

Le immagini mostrano chiaramente come il mega blocco per fotocamere e sensori possa arrivare a coprire quasi un terzo della superficie posteriore dell'iPhone. Questa innovazione non è solo una questione estetica, ma segna un importante passo verso una tecnologia fotografica più avanzata e versatile.

Dettagli sulla custodia MagSafe e design coerente

Le immagini rivelate non si limitano solo al dispositivo; includono anche la custodia MagSafe progettata appositamente per il nuovo sistema fotocamera. Queste custodie presentano aperture e intagli su misura, previste per adattarsi perfettamente al nuovo blocco fotocamere. Anche se attualmente i rendering si concentrano sul modello iPhone 17 Pro Max, sono attese delle similitudini anche per il modello standard 17 Pro.

Ci sono già stati alcuni indizi anticipati da altre fonti, ma quelle fornite da Dickson sono particolarmente degne di considerazione, vista la sua reputazione nel rivelare informazioni accurate in passato. La fascia orizzontale che ospita fotocamera e sensori avrà una consistenza simile anche sull’iPhone Air, ma non si prevede per i modelli 17 standard.

Evoluzioni nelle funzionalità video

Oltre a un design rinnovato, l’azienda di Cupertino sembra intenzionata a potenziare le capacità video degli iPhone 17 Pro. Secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg, il colosso tecnologico prevede di rendere i propri smartphone sempre più attraenti per i professionisti e i creatori di contenuti, puntando a sostituire le tradizionali videocamere e fotocamere. Ciò potrebbe tradursi in funzionalità avanzate per la registrazione video, posizionando il nuovo modello come strumento chiave per chi lavora nel settore creativo.

La combinazione di un design audace e di nuove funzionalità fotografiche potrebbe rendere l’iPhone 17 Pro un vero e proprio punto di riferimento per la tecnologia smartphone. Le attese si fanno sempre più forti mentre ci avviciniamo all'uscita ufficiale di questi nuovi modelli.