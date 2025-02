CalDigit presenta Element 5 Hub: il nuovo hub Thunderbolt 5 super potente

CalDigit ha recentemente lanciato il suo ultimo prodotto, l'Element 5 Hub, conosciuto come l'hub Thunderbolt 5 più potente del mercato. Questo innovativo accessorio è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di tecnologia, grazie alle sue numerose porte e alla straordinaria capacità di trasmissione dati. Con questo dispositivo, il produttore mira a semplificare e migliorare l'esperienza di connessione tra vari dispositivi.

Dettagli e caratteristiche dell'Element 5 Hub

L'Element 5 Hub si distingue per la sua progettazione compatta, con dimensioni di 11,4 × 7 × 2,6 centimetri e un peso di soli 200 grammi. Questo lo rende uno dei modelli più leggeri e maneggevoli disponibili sul mercato. L'hub offre una robusta alimentazione esterna di 180 watt, che occupa il 42% in meno di spazio rispetto al modello precedente, pur essendo il 30% più potente. Questa miglioria è notevole per chi desidera un dispositivo efficiente e poco ingombrante.

Le porte disponibili sull'hub sono ben nove: quattro porte Thunderbolt 5, due porte USB-C e tre porte USB-A. Le porte Thunderbolt 5 offrono una larghezza di banda che raggiunge i 120 Gbit/s, ideale per il collegamento di schermi ad alta risoluzione e fornire alimentazione a vari dispositivi. In particolare, grazie alla modalità Bandwidth Boost, gli utenti possono gestire schermi 8K a 60 Hz e alimentare computer portatili come il MacBook Pro M4, il MacBook Air, tablet come l'iPad Pro M4 e smartphone della serie iPhone Pro con 90 watt.

Versatilità di connessione e prestazioni

Questo hub si propone come una soluzione versatile per chi ha necessità di connettere più dispositivi contemporaneamente. La possibilità di collegare diversi SSD, lettori di schede SD e unità di storage RAID rende l'Element 5 Hub un accessorio indispensabile per creativi, professionisti del settore IT e chiunque lavori con contenuti digitali ad alta definizione. Inoltre, la velocità teorica per lo storage può arrivare fino a 6.200 MB/s, completando così la proposta di velocità raddoppiata rispetto a quanto offerto con le connessioni Thunderbolt 4.

Un altro aspetto interessante dell'Element 5 Hub è la sua compatibilità con l'unità SuperDrive di Apple, assente in molte altre docking station. Una utility dedicata permette di gestire in modo rapido e comodo l'espulsione dei volumi connessi, rendendo l'utilizzo dell'hub ancora più pratico.

Supporto per display multipli e prezzi

L'Element 5 Hub non delude nemmeno in termini di supporto per i display. Su computer Mac compatibili con il collegamento di due monitor, gli utenti possono utilizzare fino a due schermi 4K a 240 Hz, due schermi 6K a 60 Hz o due schermi 8K a 60 Hz. I PC, d'altro canto, possono gestire fino a tre schermi 4K a 144 Hz, ampliando le possibilità di configurazione per i professionisti che necessitano di spazi di lavoro addizionali.

In termini di prezzo, l'Element 5 Hub ha un costo di listino di 249,99€ più IVA in Europa. Questo include anche un cavo Thunderbolt 5 di 80 centimetri, essenziale per massimizzare le funzionalità del dispositivo fin dal primo utilizzo.

Compatibilità e conclusioni sulle funzionalità

Infine, CalDigit garantisce la compatibilità dell'Element 5 Hub con diversi dispositivi, tra cui i Mac equipaggiati con porte Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C. Non sono esclusi nemmeno gli iPad, gli iPhone e i PC con sistema operativo Windows, rendendo questo hub una soluzione universale per una vasta gamma di utenti.

Con la sua combinazione di design compatto, numerose porte e prestazioni elevate, il nuovo Element 5 Hub di CalDigit si posiziona come un prodotto di punta nel settore degli accessori tecnologici, soddisfacendo le esigenze di coloro che cercano efficienza e prestazioni elevate nella gestione dei propri dispositivi elettronici.