Bumble lancia la verifica dell’identità e nuove funzionalità per aumentare la sicurezza degli utenti

Bumble ha annunciato l’introduzione della verifica dell’identità, una misura che consente agli utenti di ottenere un badge sul profilo dopo aver confermato la propria identità attraverso documenti ufficiali, come passaporti o patenti di guida. Questa novità si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti sulla sicurezza, comprendente una nuova funzione chiamata “Share Date”, che permette di condividere rapidamente i piani per un appuntamento con amici e familiari.

Verifica dell’identità e badge per gli utenti

La verifica dell’identità è ora disponibile in undici paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, con l’intenzione di espandere ulteriormente questo servizio. Gli utenti sono chiamati a caricare una copia di un documento d’identità rilasciato dal governo e a scattare un selfie per completare il processo. La partecipazione alla verifica è facoltativa, ma Bumble conferisce un badge agli utenti che decidono di autenticarsi, fornendo così maggiore visibilità ai profili verificati. Gli utenti potranno anche filtrare i match per visualizzare solo quelli che hanno completato il processo di verifica.

Questa iniziativa mira a creare un ambiente più sicuro per gli incontri online, consentendo agli utenti di avere maggiore fiducia nei profili che incontrano. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di chiedere a un match di completare la verifica, incoraggiando un’ulteriore trasparenza e autenticità nel processo di incontri.

Nuova funzionalità “Share Date”

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla funzione “Share Date”, che consente agli utenti di inviare i dettagli di un appuntamento programmato direttamente a contatti fidati. Questa funzione è particolarmente utile nel caso in cui ci siano cambiamenti nei piani, poiché gli aggiornamenti possono essere eseguiti direttamente dall’app. Secondo un sondaggio condotto da Bumble, il 67% degli utenti di app di incontri negli Stati Uniti condivide già i dettagli degli appuntamenti con amici, suggerendo che questo strumento semplificherà notevolmente tale pratica.

Con la possibilità di inviare aggiornamenti in tempo reale, Bumble si propone di migliorare la sicurezza degli utenti, garantendo che amici e familiari siano sempre informati sulle proprie uscite. Questo approccio riflette un crescente impegno da parte della piattaforma per assicurare una esperienza positiva per gli utenti, incoraggiando la condivisione e la comunicazione.

Avvisi per messaggi inadeguati e il ritorno del CEO

Bumble ha anche implementato un sistema di avvisi per le chat, che notificherà gli utenti quando stanno per inviare un messaggio che potrebbe violare le linee guida comportamentali della comunità. Questa funzione, già presente per i messaggi inviati tramite la modalità Complimenti, è ora attiva anche per le comunicazioni di chat normali. In questo modo, gli utenti possono modificare il messaggio prima dell’invio, contribuendo a mantenere un ambiente di interazione rispettoso.

Queste innovazioni collocano Bumble in competizione diretta con altre app di incontri, come Tinder, che ha lanciato la verifica dell’identità nel 2019 in Giappone, estendendo successivamente il servizio ad altri mercati.

In un momento di cambiamenti significativi per l’azienda, Bumble ha accolto il ritorno di Whitney Wolfe Herd come CEO, dopo una pausa a inizio 2024. Quest’anno ha visto la partenza di figure chiave come il direttore finanziario e marketing, in un contesto di transizione a livello esecutivo. Con questo rientro, si prevede una rinnovata direzione e impulso per affrontare le sfide future.