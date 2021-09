Un bug ha colpito diversi smartphone Samsung: di cosa si tratta?

Non sono pochi i possessori di diversi telefoni Samsung appartenenti alla serie Galaxy A di fascia media e di smartphone economici della gamma M ad aver segnalato una problematica decisamente fastidiosa. Come sottolineato dagli utenti (e riportato anche da SamMobile), infatti, questi dispositivi sono interessati da un difetto non ancora ben identificato, che causa il blocco improvviso dei prodotti e il conseguente riavvio.

Ma di quali smartphone stiamo parlando? Si tratta di Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s e Galaxy A51 (che è stato uno dei telefoni più venduti del 2020), tutti colpiti da una criticità che causa a volte un riavvio del dispositivo. I proprietari di questi telefoni hanno cominciato a segnalare la problematica già da un paio di mesi: sembra che finora siano stati interessati solo i modelli indiani.

Al momento Samsung non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo questo bug. Ad alcuni proprietari è stato detto dai centri di assistenza Samsung di sostituire la scheda madre dei loro device (il prezzo non è quasi mai inferiore ai 100 euro, ndr).

Questi dispositivi sono alimentati dai chip Exynos di Samsung: secondo alcuni esperti del settore il bug potrebbe riguardare proprio l’hardware. Tuttavia, non si può escludere che il problema sia invece relativo al software. Gli utenti attendono risposte da parte di Samsung, dato che al momento non sembra funzionare neppure il ripristino dei dati di fabbrica.

Negli ultimi tempi Samsung ha deciso di concentrarsi maggiormente sui telefoni di fascia media: una scelta che ha consentito al gigante di Seul di mantenere a galla le vendite. Ecco perché l’azienda sudcoreana vuole assolutamente evitare problematiche di questo tipo, specialmente in un mercato come quello indiano, che è attualmente il secondo mercato di smartphone al mondo.

Fonte Phone Arena