I bug dell’iPhone 14 Pro infastidiscono gli utenti: di cosa si tratta?

Gli iPhone 14, o meglio tre dei quattro modelli presentati ufficialmente da Apple nell’evento Far Out dello scorso 7 settembre (l’iPhone 14 Plus arriverà a ottobre, ndr) sono già disponibili sul mercato e hanno ovviamente già riscosso un notevole apprezzamento da parte dei fan della Mela e degli utenti in generale.

Tuttavia, in questi giorni sono arrivate anche una serie di segnalazioni sui bug presenti a bordo degli iPhone 14. Nella giornata di ieri ha avuto risalto una problematica che riguarda la fotocamera dell’iPhone 14 Pro, che sembra non funzionare bene con alcune app di terze parti; dopo qualche ora è emerso un nuovo report che afferma che alcuni acquirenti stanno riscontrando problemi con l’app Fotocamera.

Diversi lettori del sito MacRumors hanno riferito che l’app Fotocamera dell’iPhone 14 Pro impiega dai quattro ai cinque secondi per caricarsi quando viene aperta. Il problema si verifica solo se la fotocamera viene aperta dopo averla chiusa, il che significa che si verifica quando l’app Fotocamera è in esecuzione in background.

Se invece l’app Fotocamera viene chiusa manualmente e poi riaperta, oppure viene riavviato il telefono e quindi avviata l’app Fotocamera, il problema sembra non presentarsi. Inoltre, pare non accada nulla anche quando l’app è impostata sulla modalità video.

Al momento questa criticità pare interessare solo gli utenti di iPhone 14 Pro‌ e Pro Max. Le app della fotocamera di terze parti non sono state interessate e l’aggiornamento di iOS 16.0.1 non contiene alcuna correzione a questo bug. Anche il ripristino delle impostazioni di fabbrica non sembra riuscire a risolvere la problematica, così come il riavvio. Secondo quanto affermato dall’utente xyz2610 potrebbe trattarsi di un problema di gestione della RAM, ma si attendono chiarimenti da parte di Apple.

Come accennato, il bug che riguarda la fotocamera di iPhone 14 Pro è solo l’ultimo di una serie di problemi scoperti dagli utenti. In molti, infatti, si sono lamentati del fatto che le fotocamere emettono un fastidiosissimo rumore e l’obiettivo della fotocamera principale vibra in modo incontrollabile durante la registrazione di video con app di terze parti come TikTok, Instagram e Snapchat.

Apple ha confermato a Engadget che la prossima settimana verrà lanciato un aggiornamento per risolvere questa criticità.

Ma non è tutto, perché i primi possessori di iPhone 14 hanno riscontrato anche altri bug sui modelli Pro, come ad esempio il blocco del dispositivo dopo un trasferimento di dati e l’impossibilità di ricevere chiamate con iMessage o FaceTime. Alcuni di questi problemi sono stati risolti dal recente aggiornamento iOS 16.0.1.

