Bug alla batteria degli iPhone 11, Apple la “ricalibrerà” con iOS 14.5

La versione beta di iOS 14.5 di Apple, attualmente in fase di test, introduce un nuovo processo per “ricalibrare” i rapporti sullo stato della batteria su iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Come emerge in un documento di supporto, Apple afferma che l’aggiornamento ricalibrerà la capacità massima della batteria e la capacità di prestazioni massime sui modelli ‌iPhone 11‌, in modo tale da rimediare alle “stime imprecise” dei rapporti sullo stato della batteria riscontrati da alcuni utenti.

Ma quali sono i “sintomi” di questo bug? Gli utenti hanno evidenziato un esaurimento improvviso della batteria o, in alcuni casi, una ridotta capacità nelle prestazioni. Problematiche che Apple ha effettivamente riconosciuto, ma il colosso di Cupertino ha tenuto a precisare che i rapporti imprecisi sullo stato della batteria non compromettono lo stato effettivo della batteria.

Una volta installato l’aggiornamento, gli utenti di ‌iPhone 11‌ vedranno un messaggio in Impostazioni> Batteria> Stato batteria sul processo di ricalibrazione. Stando a quanto affermato da Apple potrebbe volerci un pò di tempo (anche qualche settimana).

La ricalibrazione della capacità massima e della capacità di prestazioni massime avviene infatti durante cicli di carica regolari. La percentuale di capacità massima visualizzata non cambierà durante la ricalibrazione. La capacità di prestazioni massime potrebbe essere aggiornata, ma senza alcun disturbo per gli utenti. Se è stato visualizzato un precedente messaggio di batteria degradata, si procederà alla rimozione del messaggio stesso dopo l’aggiornamento a iOS 14.5.

Al termine della ricalibrazione, verranno aggiornate la percentuale di capacità massima e le informazioni sulla capacità di prestazioni massime. Se la ricalibrazione indica che la salute della batteria è effettivamente diminuita in modo significativo, gli utenti vedranno comparire un messaggio di servizio della batteria. Apple ha già fatto sapere che sostituirà gratuitamente le batterie interessate, in modo tale da ripristinare le prestazioni e la capacità.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors