Brooks Hyperion Elite 4 PB: La nuova frontiera delle scarpe da corsa per competizione

Il nuovo modello Brooks Hyperion Elite 4 PB si presenta come un punto di svolta nel panorama delle scarpe da corsa. Con una schiuma della suola intermedia PEBA, questo modello promette migliori prestazioni rispetto ai precedenti e una competitività aumentata nelle gare. In questo articolo, esploriamo le caratteristiche e le prestazioni di questo nuovo prodotto, che ha suscitato grande interesse nel mondo degli appassionati di corsa.

Prezzo e disponibilità del Brooks Hyperion Elite 4 PB

Presentato a febbraio 2025, il Brooks Hyperion Elite 4 PB è disponibile a un prezzo di 250 dollari negli Stati Uniti e 200 sterline nel Regno Unito. Questo posizionamento lo colloca tra le opzioni presenti nel mercato delle scarpe da corsa, facendolo rientrare nel range dei super-shoe a base di carbonio. In effetti, risulta essere una delle opzioni più accessibili nel Regno Unito, offrendo così un'alternativa interessante per i corridori in cerca di prestazioni elevate a un costo relativamente contenuto.

Design e calzata del Brooks Hyperion Elite 4 PB

Il design del Brooks Hyperion Elite 4 PB è stato studiato per supportare la velocità e la leggerezza. Attualmente disponibile in una sola colorazione, il modello che ho testato è caratterizzato da una combinazione di blu e verde. È un modello piuttosto stretto, quindi coloro che hanno piedi più larghi potrebbero volerlo provare prima dell'acquisto. La struttura presenta una altezza della suola che rimane allineata con quella di Elite 4, con 40 mm di altezza al tallone e 32 mm all'avampiede, garantendo un drop di 8 mm.

La nuova schiuma PEBA riduce il peso delle scarpe: pesano 7,3 once nella misura 10 per uomo, rispetto alle 7,9 once della versione precedente. Il materiale della tomaia è molto leggero e traspirante, garantendo comfort e sostenendo in modo adeguato il piede durante le corse intense. Questo modello non presenta un contrafforte per il tallone, ma la sua costruzione riesce comunque a mantenere un'ottima aderenza.

La tecnologia della suola intermedia

Uno dei cambiamenti più significativi nel Brooks Hyperion Elite 4 PB è rappresentato dall’adozione della schiuma DNA Gold, a base di PEBA. Questa modifica ha portato a un notevole miglioramento in termini di leggerezza e comfort visibile durante le corse. Molti corridori hanno atteso a lungo questo cambiamento, rendendo il nuovo modello una risposta alle critiche relative ai precedenti. Qui, il connettore 3D stampato Arris, personalizzato per ogni taglia, ottimizza la rigidità e compensa alcuni dei pesi delle componenti più leggere.

Con la nuova schiuma, il modello risulta anche più reattivo e capace di restituire energia al corridore durante la corsa, un aspetto fondamentale nelle lunghe distanze. Questa evoluzione colloca il Brooks Hyperion Elite 4 PB tra le opzioni più interessanti del mercato, al fianco di altri famosi modelli simili.

Performance di corsa del Brooks Hyperion Elite 4 PB

Ho avuto l’opportunità di testare il Brooks Hyperion Elite 4 PB durante un periodo cruciale per il mio allenamento maratona, affrontando una corsa di 22 miglia a un ritmo medio di 6:11 per miglio. I risultati sono stati sorprendentemente positivi, confermando l’impressione di una scarpa adatta a performance elevate. Anche nelle successive tre sessioni di allenamento intese con sforzi massimizzati, ho notato che l’Elite 4 PB riesce a fornire un buon equilibrio tra leggerezza e ammortizzazione.

Contrariamente alla versione precedente, il nuovo modello consente una protezione migliore, assorbendo meglio gli impatti e offrendo un rientro di energia superiore. Anche se ci sono modelli sul mercato con una sensazione di corsa più "sbloccata" e una bounciness più evidente, come il Nike Alphafly 3, il Brooks Hyperion Elite 4 PB riesce a mantenere un senso di naturalità, risultando scorrevole e agile su strada.

Considerazioni finali e alternative al Brooks Hyperion Elite 4 PB

Sebbene il Brooks Hyperion Elite 4 PB rappresenti un'evoluzione significativa nel design delle scarpe da corsa per competizione, i corridori potrebbero voler attenderne esempi successivi prima di acquistare. Con l'arrivo imminente del modello Hyperion Elite 5, che si preannuncia ancor più promettente grazie all’ulteriore sviluppo della schiuma DNA Gold, potrebbe essere vantaggioso considerare anche questa alternativa.

Tra le opzioni già disponibili, l’Asics Metaspeed Sky Paris e il Puma Deviate Nitro Elite 3 restano al funzionante top di gamma, offrendo prestazioni eccellenti a un prezzo simile o inferiore. Infine, gli appassionati di corse lunghe potrebbero trovare vantaggio nel Nike Alphafly 3 o nel Hoka Cielo X1, perfetti per distanze maratone e per chi cerca una scarpa versatile.

In sintesi, il Brooks Hyperion Elite 4 PB si presenta come un ottimo esemplare nel panorama attuale delle scarpe da corsa, evidenziando un passo in avanti notevole per il marchio. Con l’anno 2025 che ci offre nuove opportunità, rimane da vedere come il prossimo modello si posizionerà nel confronto con la concorrenza e se riuscirà a sbaragliare le opinioni già formate.