Broadcom lancia VeloSky: una svolta per la connettività aziendale nel 2025

Nell’attuale panorama della connettività aziendale, le aziende si trovano a fronteggiare esigenze sempre più complesse e diversificate. L’innovazione è quindi un elemento cruciale. Proprio in questo contesto, Broadcom ha fatto un passo avanti significativo, presentando VeloSky, una soluzione pensata per rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono e integrano le loro reti. Grazie alla capacità di unificare diverse tecnologie in una piattaforma coerente, VeloSky si propone come un punto di svolta nella convergenza delle reti.

Riprogettare l'integrazione delle reti

La gestione contemporanea di reti cablate e wireless è una delle sfide principali che i fornitori di servizi di comunicazione devono affrontare. Con VeloSky, Broadcom punta a risolvere questo problema attraverso un sistema centralizzato che incorpora varie tecnologie, dalla fibra al 5G, fino al satellite. La base architetturale di questo innovativo sistema, chiamata VeloRAIN , permette un livello di automazione e visibilità senza precedenti, facilitando la valorizzazione delle prestazioni operative.

Le aziende moderne richiedono una rete capace di supportare esigenze specifiche come applicazioni a bassa latenza, elevata larghezza di banda e sicurezza robusta. VeloSky si distingue per l’implementazione della tecnologia Dynamic Multipath Optimization , in grado di instradare il traffico in modo dinamico e in tempo reale, a seconda delle necessità emerse. Questo significa che anche in un contesto misto di reti cablate e wireless, l’efficienza della rete non subisce compromissioni.

Un ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dal Dynamic Application-Based Slicing . Questa funzionalità permette la distribuzione dinamica della larghezza di banda, dando priorità alle applicazioni più critiche per le aziende. Il sistema è conforme agli standard di rete mobile, garantendo prestazioni affidabili anche in situazioni di elevata congestione.

Come sottolineato da Sanjay Uppal, vice president and general manager della VeloCloud Division di Broadcom, "VeloSky rappresenta un salto di qualità nella convergenza di rete". Grazie alla possibilità di unificare le diverse architetture di rete, i service provider possono offrire ai clienti servizi premium e diversificati, semplificando al contempo le operazioni quotidiane.

Sicurezza centralizzata per una protezione totale

Un ulteriore punto di forza di VeloSky è l’integrazione di funzionalità di sicurezza avanzate, incluse negli Enhanced Firewall Services . Questi servizi si compongono di sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, filtraggio degli URL e monitoraggio della sicurezza a livello applicativo. Questo approccio consente di superare la necessità di dispositivi di sicurezza tradizionali, offrendo al contempo una protezione completa.

La centralizzazione delle misure di sicurezza non solo riduce i rischi legati ad attacchi informatici, ma consente anche un abbattimento dei costi operativi. I fornitori di servizi possono gestire la rete e la protezione attraverso un'unica console, aumentando al contempo il proprio valore competitivo con offerte più ricche e sfaccettate.

VeloSky semplifica anche le operazioni quotidiane grazie alla funzionalità di Provisioning Zero Touch, un sistema di monitoraggio in tempo reale e strumenti di troubleshooting accessibili attraverso un’interfaccia unificata. Questo approccio permette ai service provider di rispondere rapidamente alle esigenze emergenti del mercato, fornendo soluzioni sicure e scalabili.

VeloSky e il suo impatto sul mercato enterprise

Fanan Henriques, Direttore Prodotti e Internazionale di Vodafone Business, evidenzia l'importanza di questa nuova soluzione per le aziende: "Vodafone Business riconosce il potenziale di trasformazione del fixed wireless access". VeloSky rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese moderne, fornendo servizi di rete ad alte prestazioni e resilienza che soddisfano le richieste dinamiche del mercato.

In un mondo dove l'intelligenza artificiale e le applicazioni basate su cloud sono sempre più presenti, la capacità di VeloSky di integrare tecnologie diverse in un'unica piattaforma rappresenta un vero punto di svolta. Questo approccio non solo garantisce continuità operativa, ma facilita anche una gestione più efficiente e semplice per i fornitori di servizi.

Con la trasformazione digitale che avanza, cresce la necessità di reti sofisticate e facili da gestire. VeloSky si colloca perfettamente in questa esigenza, mascherando la complessità tecnologica dietro un'interfaccia intuitiva. Questo permette ai fornitori di servizi di sostenere e potenziare le strategie di innovazione delle aziende clienti, posizionandosi come leader in un settore in continua evoluzione.