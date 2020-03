Brevetto Xiaomi: smartphone ricaricherà in modalità wireless gli auricolari?

Sembra che Xiaomi stia studiando una soluzione per poter ricaricare gli auricolari wireless tramite smartphone. Il nuovo brevetto Xiaomi, scoperto da 91mobiles, descrive un accessorio di ricarica che si attacca al retro del telefono e ha un supporto per posizionare gli auricolari TWS e caricarli tramite la funzione di ricarica wireless inversa dello smartphone.

Brevetto Xiaomi: nuovo accessorio per smartphone auricolari wireless

Questo nuovo brevetto Xiaomi non sappiamo se arriverà nel mercato in futuro. Quello che sappiamo è che il brand cinese sta lavorando su una soluzione davvero innovativa.

Come si può vedere dalle immagini dei brevetti che sono trapelate l’accessorio di ricarica ha due slot per posizionare gli auricolari wireless. L’accessorio è disponibile in due diverse versioni: una è pensata per gli auricolari Realme Buds Air, l’altro è per gli auricolari Samsung Galaxy Buds. Questo perchè ogni auricolare wireless differisce nel modo in cui può essere caricato.

Xiaomi non ha ancora lanciato uno smartphone che supporti la ricarica wireless inversa, anche se nel mese di agosto diverse indiscrezioni riportavano la notizia che la società stava lavorando per portare questa funzionalità sul futuro smartphone premium.

Recentemente vi abbiamo parlato di come Xiaomi stia studiando anche la tecnologia di ricarica wireless veloce da 40 W. L’azienda cinese ha usato una versione modificata dello smartphone Mi 10 Pro con una batteria da 4.000 mAh per mostrare una demo di questa funzionalità. La soluzione di ricarica wireless veloce da 40 W è dotata di un dispositivo di raffreddamento verticale per dissipare il calore.

Il telefono è riuscito a ricaricare il 57% della batteria in soli 20 minuti e il 100% in soli 40 minuti. Questa velocità di ricarica è quasi alla pari con alcune soluzioni di ricarica rapida cablate.

Tuttavia non facciamoci illusioni, potrebbe passare un bel po’ di tempo prima che la funzionalità arrivi su uno smartphone Xiaomi.

Fonte 91mobiles