Un brevetto Huawei con un display “super curvo”: si tratta del Mate 50?

I display curvi sono ormai diventati un aspetto irrinunciabile su tutti i top di gamma di Huawei, sebbene rappresentino più un “vezzo” estetico che una necessità pratica. Tuttavia, un nuovo brevetto suggerisce che i futuri telefoni Huawei potrebbero evolvere ulteriormente questa caratteristica del proprio design, aggiungendo una certa utilità.

Come riportato da LetsGoDigital, il brevetto mostra un display che occupa la parte anteriore e laterale del telefono. La scheggia dello schermo su ciascun bordo include anche controlli touch, sostituendo i pulsanti fisici di volume, alimentazione e trigger. I bordi del display risulterebbero sensibili a vari livelli di pressione.

Come ricordano i fan di Huawei, il gigante di Shenzhen aveva aggiunto pulsanti virtuali al Mate 30 Pro, ma il sistema aveva suscitato più di una perplessità. A distanza di un anno sembra che l’azienda cinese voglia riproporre questo aspetto, opportunamente migliorato.

Usare lo schermo in questo modo ha certamente i suoi vantaggi, in quanto l’innovazione apportata da Huawei potrebbe consentire al telefono di regolare la funzionalità in base all’app, all’attività o alla situazione attualmente in esecuzione. Inoltre potrebbe risultare anche esteticamente sorprendente, specialmente quando si guarda il telefono da un lato.

Chiaramente bisogna fare i conti anche con qualche aspetto poco entusiasmante. Ad esempio, Huawei avrebbe bisogno di un “rifiuto intelligente” del tocco per impedire agli utenti di attivare sia il menu che i pulsanti virtuali: vedremo se la società riuscirà a trovare una soluzione.

Huawei non è la prima azienda a immaginare un telefono con un tale design del display. Anche Xiaomi ha recentemente presentato un telefono a quattro curve, mentre nel 2019 era stata Oppo a lanciare il concetto di schermo “a cascata”. Ad oggi non è chiaro se o quando questo brevetto di Huawei (depositato due anni fa, ndr) possa effettivamente tramutarsi in uno smartphone pronto per il consumatore.

Fonte Android Authority