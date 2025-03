Boston Dynamics presenta il nuovo robot Atlas, sostituendo il modello idraulico dopo 11 anni

La nota azienda di robotica Boston Dynamics ha ufficializzato il pensionamento del suo robot umanoide Atlas, un modello idraulico che ha fatto storia negli ultimi undici anni. Attraverso un video condiviso su YouTube, l’azienda ha annunciato la transizione a un nuovo modello, completamente elettrico, che promette prestazioni superiori in termini di mobilità e manovrabilità.

Il nuovo design dell’Atlas elettrico

La nuova versione dell’Atlas segna un cambiamento notevole nel design rispetto al suo predecessore. Il robot elettrico non solo abbandona il sistema idraulico, ma presenta anche un head design innovativo, caratterizzato da un anello luminoso sulla testa rotonda. Questa modifica non è solo estetica; migliora anche la visibilità e l’interazione con l’ambiente circostante.

Un altro aspetto fondamentale di questo nuovo Atlas è l’integrazione di parti del corpo rotanti. Questi elementi consentono al robot di muoversi con maggiore agilità e flessibilità, rendendo le sue azioni più simili a quelle umane. Le migliorie al sistema motorio non si limitano tuttavia alla velocità; sono pensate anche per garantire precisione nei movimenti, con l’obiettivo di svolgere compiti più complessi. Ad esempio, l’abilità di afferrare oggetti di varie forme e dimensioni o di eseguire movimenti coreografici sofisticati.

Boston Dynamics spera che questo nuovo bot possa continuare a impressionare il pubblico, proprio come il suo predecessore con le sorprendenti performance di danza. La compagnia sta puntando a dimostrare che l’Atlas elettrico combina efficienza energetica e potenza di calcolo, rendendolo non solo un robot da spettacolo, ma uno strumento utile anche in contesti lavorativi.

I progressi nella robotica umana

Il passaggio a un Atlas completamente elettrico rappresenta una tappa significativa nel settore della robotica. Negli ultimi anni, molte aziende hanno investito in ricerca e sviluppo per migliorare l’energia dei robot, cercando soluzioni che siano sempre più sostenibili e pratiche. Con la crescente attenzione verso l’energia rinnovabile e le tecnologie sostenibili, Boston Dynamics si inserisce in un trend globale che punta a ridurre l’impatto ambientale dei dispositivi tecnologici.

Questo nuovo robot non si limita soltanto a riprodurre movimenti umani complessi, ma è progettato anche per lavorare in ambienti variabili, come fabbriche o spazi esterni. La versatilità dell’Atlas elettrico potrebbe aprire la strada a usi innovativi in diversi settori, dall’industria manifatturiera al soccorso in situazioni di emergenza.

Con l’avanzamento della tecnologia, attese e aspettative nei confronti della robotica umana stanno crescendo. La possibilità che questi robot possano coadiuvare l’uomo in attività quotidiane o pericolose è un obiettivo sempre più concreto per i ricercatori nel campo.

La decisione di pensionare il modello idraulico di Atlas, quindi, non è solo una questione di aggiornamento tecnico, ma riflette un’evoluzione più ampia nelle ambizioni della robotica contemporanea. Con l’Atlas elettrico, Boston Dynamics si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della robotica, in attesa di mostrare al mondo le potenzialità di questa nuova generazione di robot.