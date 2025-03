Boox Note Air4 C: Un'alternativa Digitale Per Lettura e Annotazione

Il Boox Note Air4 C è un tablet e-reader da 500 dollari che sta guadagnando crescente attenzione per le sue caratteristiche uniche nel campo della lettura e annotazione digitale. Caratterizzato da un display che ricorda la carta, questo dispositivo promette un'esperienza di scrittura fluida, funzioni avanzate e un design leggero. Ideale per chi ama annotare, questo strumento si propone come una valida alternativa agli e-reader tradizionali, ma presenta anche alcune limitazioni. Ecco un'analisi dettagliata delle sue componenti e delle funzionalità, per aiutare nell'acquisto consapevole.

Display e funzionalità di scrittura

Uno degli aspetti più avvincenti del Boox Note Air4 C è il suo display E Ink da 10,3 pollici, che offre una risoluzione di 300 pixel per pollice per i contenuti in bianco e nero e di 150 ppi per quelli a colori. La facilità di scrittura su questo schermo è stata notata fin dal primo utilizzo: il pennino scivola senza sforzo sulla superficie, creando una sensazione molto simile a quella della scrittura su carta. Questo dispositivo consente di scegliere tra diverse opzioni di carattere e colore per le annotazioni, che possono risultare più delicate per gli occhi rispetto a colori più accesi.

In aggiunta, il dispositivo offre un controllo della luminosità e della temperatura del colore, fondamentale per chi legge o scrive in diverse condizioni di luce. Nonostante la dimensione non eccessiva di 5,8 mm di spessore e il peso di 420 grammi, il tablet è stato progettato per essere inserito facilmente in una borsa, rendendolo comodo da trasportare. Una nota positiva è la penna magnetica che può essere attaccata al lato del tablet, anche se è consigliabile utilizzare la custodia per non rischiare di perderla.

La scrittura sul Note Air4 C si distingue per l'assenza di ritardi, rendendolo una scelta valida per coloro che cercano di sostituire il tradizionale taccuino cartaceo. Tuttavia, sebbene il dispositivo supporti funzioni interessanti come la modalità split-screen, l’esperienza di annotazione durante la lettura di e-book di terze parti, come quelli di Kindle, non è sempre fluida come potrebbe essere.

Lettura e annotazioni su e-book

Una delle sfide principali nell'utilizzo del Boox Note Air4 C è la sua compatibilità con gli e-book. Sebbene il dispositivo venga fornito con una serie di libri preinstallati accessibili tramite NeoReader, la selezione è limitata a titoli piuttosto datati. Questo può risultare deludente per chi desidera leggere opere più recenti. Anche se è possibile trasferire libri e documenti tramite USB o Boox Drop, la mancanza di annotazioni scritte in alcune app di lettura conosciute limita notevolmente le possibilità per gli utenti.

Utilizzando app come Kindle e Libby, ci si imbatte in un'esperienza simile a quella che si avrebbe su un tradizionale e-reader: si possono evidenziare testi, ma non annotare direttamente. La funzione FreeMark permette di effettuare annotazioni su qualsiasi contenuto visualizzato sul tablet, trasformando gli appunti in screenshot, ma non sono comparabili a quelle che si potrebbero fare su un libro cartaceo. La possibilità di annotare in diretta comunque è un punto a favore per chi ama la multitasking e l'interazione digitale.

Un mondo di app e funzionalità aggiuntive

Il Boox Note Air4 C si distingue per la grande varietà di applicazioni disponibili tramite il Google Play Store. Tra le funzionalità più apprezzate c'è quella di inviare e ricevere documenti direttamente, oltre a poter accedere ai propri file Google Drive. Tuttavia, nonostante l'accesso a queste app sia un punto forte, la resa per applicazioni di social media, come TikTok e YouTube, può risultare insoddisfacente. Lo schermo E Ink, progettato principalmente per la lettura, non offre una qualità d'immagine ottimale per video, presentando colori smorzati e lag.

Il dispositivo include diverse modalità di aggiornamento dello schermo per mitigare la latenza e il ghosting, migliorando notevolmente la visibilità durante la lettura e la navigazione, ma per chi cerca di spirare sui social media, le aspettative potrebbero non essere soddisfatte. Ecco dunque che, sebbene la versatilità sia un elemento chiave, i risultati variano a seconda delle applicazioni utilizzate.

Capacità di memoria e batteria duratura

Il Boox Note Air4 C offre una memoria RAM di 6GB e uno spazio di archiviazione interno di 64GB, con la possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD. La batteria ha una potenza di 3.700 mAh, consentendo giorni di utilizzo regolare senza il bisogno di ricariche frequenti. Tuttavia, va notato che il caricabatterie non è incluso nel pacchetto, costringendo l'utente a procurarsene uno, un aspetto che può risultare scomodo.

Il Boox Note Air4 C emerge come un dispositivo multifunzionale e innovativo nel panorama degli e-reader e tablet, proponendo caratteristiche che possono soddisfare lettori e annotatori. Il suo design leggero, il display simile alla carta e l'ampia gamma di strumenti di annotazione rendono questo dispositivo molto interessante, pur presentando delle limitazioni in termini di lettura e compatibilità con app di terze parti.