Boe in difficoltà con la produzione di oled per iphone: apple valuta di spostare gli ordini

L’azienda apple sta affrontando nuove sfide nella sua catena di approvvigionamento a causa delle difficoltà del fornitore cinese boe nella produzione di pannelli oled. Secondo fonti dalla corea del sud, apple sta considerando di reindirizzare gli ordini verso samsung display e lg display a causa degli stravolgimenti nella qualità dei prodotti forniti da boe, che si occupa di produrre i pannelli destinati agli iphone 14, 15 e 16.

Problemi di qualità nella produzione di pannelli oled da parte di boe

Boe, noto produttore cinese di display, sta lottando per soddisfare gli standard qualitativi richiesti da apple per i pannelli ltps amoled. Fino ad ora, nel 2024, la compagnia è riuscita a consegnare solo tra i 7 e gli 8 milioni di pannelli, un numero nettamente inferiore ai circa 40 milioni di unità ordinate da apple. Questo divario significativo nella produzione ha sollevato gravi preoccupazioni all'interno di apple, spingendo l'azienda a considerare alternative.

La principale criticità identificata nei pannelli boe riguarda la qualità del colore e la consistenza del display, senza dimenticare che alcuni modelli di iphone richiedono specifiche tecniche estremamente elevate. Ciò sta causando un rallentamento nei tempi di produzione, con esperti del settore che prevedono che i problemi di qualità richiederanno almeno sei settimane per essere risolti. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni dirette sulle vendite di iphone, in un mercato altamente competitivo come quello degli smartphone.

Samsung display e lg display: i potenziali nuovi fornitori di apple

Con le difficoltà di boe, apple sta esplorando la possibilità di trasmettere la maggior parte dei suoi ordini a samsung display. Quest'ultima è storicamente uno dei principali fornitori di pannelli oled per apple e ha dimostrato di avere la capacità di soddisfare le elevate richieste qualitativi dell'azienda di cupertino. Inoltre, si prevede che lg display possa ricevere una quota limitata di ordini, principalmente per la produzione di pannelli ltpo amoled destinati ai modelli "Pro" di iphone, che richiedono specifiche tecniche particolari.

Questo spostamento strategico non solo potrebbe garantire a apple una fornitura costante e di alta qualità, ma potrebbe anche influenzare le dinamiche di mercato tra i fornitori di tecnologia. Samsung display, infatti, potrebbe ulteriormente consolidare la sua posizione nel settore, mentre lg display potrebbe dover affrontare una competizione interna per allocare risorse e capacità produttiva.

Il passato turbolento di boe con la produzione di oled per iphone

Questa non è la prima volta che boe incontra difficoltà significative nella produzione di pannelli oled per apple. Nel corso del 2023, la compagnia aveva già affrontato problemi legati a perdite di luce nel taglio dynamic island dei display destinati all’iphone 15, portando apple a ridurre drasticamente gli ordini. Questi eventi hanno messo in luce una serie di problematiche legate alla qualità e all'affidabilità della produzione da parte di boe, ponendo interrogativi sulla sua capacità di sostenere le aspettative di un cliente come apple.

Il fatto che apple stia considerando di diversificare il suo portafoglio di fornitori è un segnale chiaro della pressione che quest'ultima sta affrontando per garantire standard qualitativi senza compromessi. La società di cupertino, infatti, ha costruito la sua reputazione sulla produzione di dispositivi all'avanguardia, e ogni disguido nella catena di fornitura potrebbe tradursi in perdite economiche e di immagine.

Questi sviluppi all'interno del settore mostrano quanto sia cruciale per i produttori di componenti elettronici riuscire a mantenere elevati standard di qualità, soprattutto in un mercato in continua evoluzione come quello della tecnologia per smartphone.