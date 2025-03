Bluesky lancia un'importante novità: video più lunghi e nuove funzioni per gli utenti

Bluesky, la piattaforma social che si è recentemente affermata come concorrente di X , ha rilasciato un aggiornamento significativo, portando grandi novità per gli utenti. Questa evoluzione risponde a diverse richieste della comunità, arrivando a triplicare la lunghezza massima per i video, ora estesa a tre minuti. Inoltre, sono stati introdotti strumenti per favorire una migliore gestione dei messaggi e un'esperienza d'uso più intuitiva.

Video più lunghi: un passo importante per gli utenti

Con il nuovo aggiornamento, che segna la versione 1.99, gli utenti di Bluesky possono ora postare video che raggiungono fino a tre minuti di durata, rispetto al precedente limite di sessanta secondi. Questa modifica risponde a una delle richieste più frequenti avanzate dagli utenti, desiderosi di condividere contenuti più completi e coinvolgenti. Oltre a permettere una narrazione più ricca, questi video più lunghi offrono anche opportunità per i creatori di contenuti di sperimentare con forme più avanzate di espressione personale e storytelling.

Il rilascio di questa funzionalità si inserisce in un contesto competitivo, in cui i social media si stanno evolvendo costantemente per mantenere l'interesse degli utenti. Bluesky, pur avendo ancora un numero inferiore di utenti attivi rispetto a Meta's Threads, continua a guadagnare terreno come una valida alternativa. La sicurezza e l'interesse degli utenti rimangono al centro della strategia dell'app, contribuendo a costruire una community più libera e aperta.

Filtri per i messaggi: una gestione semplificata

Un'altra importante novità introdotta è il sistema di filtri per i messaggi diretti , progettato per migliorare l'esperienza degli utenti all'interno della piattaforma. La funzione "Chat Requests" permette di gestire le comunicazioni provenienti da account sconosciuti, creando una casella di posta separata. Questo consente agli utenti di controllare chi può interagire con loro, approvando o rifiutando le conversazioni prima che giungano nella loro casella principale.

Questa iniziativa risponde a una crescente preoccupazione per la sicurezza degli utenti e la gestione della propria privacy online, elementi fondamentali in un'era digitale in cui le interazioni possono diventare invasive. Implementando queste misure, Bluesky dimostra un impegno verso la protezione degli utenti, fornendo strumenti utili per una comunicazione più consapevole e sicura.

Semplificazione della disattivazione degli account e altro ancora

Bluesky ha anche semplificato la funzione di disattivazione degli account, consentendo agli utenti di silenziare un profilo direttamente da un post. Infatti, ora basta accedere al menu a tre punti per attivare il silenziamento, senza la necessità di visitare il profilo dell'utente in questione. Questo rende l'interazione con la piattaforma più fluida e diretta, riducendo il numero di passaggi necessari per gestire il proprio feed.

In aggiunta, l’aggiornamento comprende strumenti di segnalazione migliorati per una moderazione dei contenuti più efficace. Questo aspetto è essenziale per mantenere la qualità dei post e garantire un ambiente piacevole per tutti gli utenti. La versione ottimizzata per i tablet consente una fruizione più comoda, facilitando la navigazione e l'interazione con i contenuti attraverso schermi più grandi.

L'attuale popolarità di Bluesky e il futuro della piattaforma

Secondo gli attuali report, Bluesky conta oltre 32 milioni di utenti attivi. Sebbene rimanga indietro rispetto a Meta's Threads in termini di numero totale di utenti, la piattaforma continua a conquistare popolarità come alternativa valida a X. Con queste innovazioni, Bluesky si propone di attrarre un pubblico sempre più vasto, enfatizzando l'importanza delle interazioni autentiche e della sicurezza online. Già disponibile sull'App Store per gli utenti iPhone con iOS 15.1 o versioni successive, l’aggiornamento rappresenta un passo importante per il futuro della piattaforma, destinato a evolversi ulteriormente in risposta alle esigenze degli utenti.