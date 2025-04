Bluesky introduce verifiche per autenticità degli account: tutte le novità del sistema

Bluesky, la piattaforma decentralizzata di social media, ha annunciato lunedì l’introduzione di nuove funzionalità per la verifica degli account con l’obiettivo di contrastare le finte identità e aumentare la fiducia degli utenti. Queste novità consentiranno di distinguere gli account “autentici e notabili” con un simbolo distintivo accanto al loro nome, rappresentato da un “cerchio blu”.

Un nuovo sistema di verifica per gli account

La nuova iniziativa di Bluesky prevede una verifica proattiva degli account, un passo importante per garantire che solo gli utenti genuini e di rilievo possano ricevere il riconoscimento. Gli account autenticati saranno contrassegnati con un’icona blu ad indicare il loro status. Contestualmente, Bluesky ha introdotto anche lo status di “Trusted Verifier” per alcune organizzazioni prestigiose, tra cui il noto quotidiano The New York Times. Questo permetterà a tali entità di verificare i profili che hanno legami con loro, rafforzando ulteriormente il concetto di autenticità e affidabilità all’interno della piattaforma.

I vantaggi del nuovo sistema

Questa novità non solo mira a semplificare il processo di verifica per i giornalisti indipendenti e per i creatori di contenuti, ma soprattutto elimina la necessità di collegare il proprio account a un dominio, cosa che poteva risultare complicata e poco accessibile. Ora, gli utenti possono essere verificati senza dover passare attraverso un dominio di cui potrebbero non avere controllo diretto. Questo cambiamento è positivo anche nel contesto della crescente preoccupazione relativa agli impersonatori, un fenomeno che ha visto un aumento significativo dopo il recente boom di crescita di Bluesky.

Un confronto tra i simboli di verifica

Per rendere più chiara ai visitatori la distinzione tra gli account verificati e i “Trusted Verifiers”, Bluesky utilizza due simboli distintivi. Gli account verificati mostreranno un checkmark all’interno di un cerchio blu, mentre i Trusted Verifiers avranno un simbolo a forma di cerchio seghettato. Questa differenziazione non è solo estetica, ma serve a informare gli utenti riguardo alla natura e alla provenienza dei profili con cui interagiscono.

Focus sulla moderazione e autenticità

Il team di moderazione di Bluesky avrà il compito di esaminare ciascuna richiesta di verifica. Assicurarsi che ogni account che ottiene il checkmark rispetti alcuni criteri di autenticità è essenziale per mantenere l’integrità della piattaforma. Con questa attenzione alla qualità e all’affidabilità, Bluesky si pone l’obiettivo di creare un ambiente più sicuro e meno suscettibile ad abusi da parte di impersonatori e falsi profili, favorendo così una migliore esperienza per tutti gli utenti.