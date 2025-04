Blackmagic Design affronta sfide tariffarie negli Stati Uniti e rivede i piani produttivi

Blackmagic Design, un’azienda australiana specializzata in cinematografia digitale, si trova di fronte a notevoli difficoltà nella realizzazione dei propri programmi di produzione negli Stati Uniti. Le politiche tariffarie introdotte durante l’amministrazione Trump hanno causato un cambiamento di scenario, costringendo l’azienda a rivedere le sue strategie commerciali e di prezzo nel mercato americano.

Tariffe e strategie produttive in difficoltà

Patrick Hussey, portavoce di Blackmagic Design, ha rivelato che l’azienda aveva originariamente pianificato di costruire un nuovo stabilimento a Dallas, in Texas. L’obiettivo era di ottimizzare la catena di fornitura e collaborare più direttamente con i produttori di semiconduttori statunitensi. Tuttavia, l’implementazione di tariffe su beni importati ha complicato notevolmente questo progetto. Le parti elettroniche e i circuiti stampati utilizzati nelle telecamere Blackmagic vengono infatti forniti da aziende americane, che a loro volta li importano da mercati esteri.

Hussey ha spiegato che se l’azienda dovesse procedere con la fabbrica negli Stati Uniti, incontrerebbe tariffe aggiuntive sulle parti necessarie, aumentando i costi e vanificando eventuali risparmi previsti in precedenza. Questo impasse rappresenta una situazione difficile che molti altri business, sia americani che internazionali, si trovano ad affrontare quando gestiscono fornitori globali di componenti essenziali per la produzione.

Conseguenze delle tariffe sulle decisioni aziendali

Il settore sta reagendo a queste tariffe in modo significativo. Un’indagine di CNBC ha rivelato che il 61% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe finanziariamente avvantaggiato nel trasferire le proprie attività da paesi con tariffe elevate verso paesi con tariffe inferiori, piuttosto che stabilirsi negli Stati Uniti. Inoltre, l’81% di loro ha affermato che, se decidessero di trasferire le attività negli USA, opterebbero per l’automazione della produzione, riducendo notevolmente l’assunzione di personale e mettendo in discussione le promesse occupazionali fatte dall’ex presidente Trump.

Il rischio che il costo dei prodotti aumenti è tangibile, dato che il 61% delle imprese interpellate ha avvertito che i prezzi per i beni importati saranno rivisti alla luce delle nuove tariffe.

Aumento dei prezzi e riadattamento della produzione

Già i clienti di Blackmagic Design hanno iniziato a notare un aumento dei prezzi di tutti i prodotti venduti negli Stati Uniti. Ad esempio, il nuovo modello Pyxis 12K, inizialmente commercializzato a 5.000 dollari, era brevemente elencato a 6.600 dollari, ma successivamente il prezzo è stato ridotto a 5.500 dollari dopo che l’azienda ha annunciato di aver spostato la produzione di Pyxis per mitigare l’impatto delle tariffe. In contrasto, i prezzi in altri paesi non sono stati influenzati da questi incrementi.

Hussey ha sottolineato: “A causa delle nuove tariffe governative, gli aumenti di prezzo negli Stati Uniti sono stati inevitabili. Detto ciò, gestiamo stabilimenti in diversi paesi, quindi la produzione di alcune linee di prodotti è stata trasferita per ridurre l’impatto sui nostri clienti.”

Blackmagic ora sta decidendo di attendere alcuni mesi per valutare se la catena di fornitura dei componenti necessari possa effettivamente spostarsi negli Stati Uniti. Se questo accade, l’azienda spera di realizzare i benefici logistici inizialmente previsti.

Nuove eccezioni tariffarie e incertezze future

Recentemente, l’amministrazione Trump ha incluso “smartphone, computer e altre elettroniche” nella lista delle esenzioni tariffarie, ma non ha fornito alcuna specifica considerazione per fotocamere o attrezzature di produzione specifiche. Il Segretario al Commercio, Howard Lutnick, ha avvertito che queste esenzioni non sono permanenti e che i beni potrebbero essere soggetti alle stesse regole tariffarie generali che Trump intende applicare all’industria dei semiconduttori in un quadro temporale che si prevede sia imminente.

Queste incertezze continuano a pesare sulle scelte aziendali di Blackmagic Design, mentre l’azienda si prepara a navigare in un contesto di mercato in costante evoluzione.