Black Shark 3S, ufficiale il nuovo gaming phone: Snapdragon 865, supporto 5G e tripla cam sul retro

Black Shark 3S è stato lanciato venerdì dal produttore di smartphone da gioco Black Shark. Si tratta dell’ennesimo gaming phone dell’azienda, dopo gli ottimi Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro rilasciati all’inizio di marzo di quest’anno. Il nuovo smartphone è simile al Black Shark 3 per molti aspetti, ma sono state introdotte delle migliorie per garantire un’esperienza di gioco ancora più soddisfacente.

Venendo subito alle specifiche tecniche, vale la pena sottolineare in primis che il processore che alimenta il Black Shark 3S è un SoC Qualcomm Snapdragon 865 e non il SoC Snapdragon 865+, come invece si vociferava in queste ultime settimane. Lo smartphone dispone di un display AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz, con un formato 20: 9 e una risoluzione full HD + (1080×2,400 pixel). Il display del Black Shark 3S ha una luminosità tipica di 500 nits, con supporto per la gamma di colori DCI-P3 e la tecnologia di compensazione del movimento MEMC, che abbiamo visto anche su OnePlus 8 Pro.

È un telefono dual-SIM con supporto per la rete di ultima generazione 5G e altre connettività wireless come Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e supporto per più satelliti per la navigazione. Ha anche un sensore di impronte digitali in-display ed è equipaggiato con una batteria da 4,729 mAh, con supporto per una ricarica rapida da 65 W.

Per quanto riguarda il comparto foto, Black Shark 3S ha una fotocamera anteriore da 20 megapixel, con apertura f / 2.0, mentre sul retro troviamo un sensore principale da 64 megapixel, con apertura f / 1.8 e autofocus a rilevamento di fase (PDAF), una fotocamera grandangolare da 13 megapixel con un campo visivo di 120 gradi e una fotocamera da 5 megapixel per la profondità. Black Shark 3S, stando a quanto garantito dalla società, è in grado di registrare video fino a 4K 60fps.

Il Black Shark 3S sarà disponibile in Cina, in due colori, Sky Cloud Black e Crystal Blue, e verrà venduto in due varianti, entrambe con 12 GB di RAM LPDDR5. La variante di archiviazione da 128 GB ha un prezzo di 3.999 Yuan (circa 486 euro), mentre la variante da 256 GB ha un prezzo di 4.299 Yuan (circa 523 euro). Black Shark 3S utilizza l’ultimo standard di archiviazione flash UFS 3.1, rispetto allo storage UFS 3.0 che abbiamo visto su Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro.

