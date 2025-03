Bigscreen presenta il Beyond 2: il visore VR con un campo visivo ampliato e opzioni avanzate

Bigscreen, noto per i suoi innovativi visori per la realtà virtuale, ha lanciato il nuovo modello Beyond 2, un dispositivo progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva. Con un campo visivo di 116 gradi, questo visore promette di superare i concorrenti come il Meta Quest 3 e il Valve Index. Nonostante il prezzo di partenza di 1.019 dollari, l’aggiunta di funzionalità avanzate come il tracciamento oculare comporta costi ulteriori.

Caratteristiche tecniche del Bigscreen Beyond 2

Il Bigscreen Beyond 2 si distingue per la sua leggerezza, pesando soltanto 107 grammi, il che lo rende uno dei visori più leggeri sul mercato. Questo strumento è compatibile con le basi SteamVR e conserva gli schermi micro-OLED già presenti nel suo predecessore, che offrono una risoluzione di 5120 x 2560 pixel, con una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 90 Hz.

Tuttavia, le vere novità risiedono nelle ottiche migliorate, che promettono una “nitidezza edge-to-edge”, luminosità superiore e minore riflesso. Gli utenti possono regolare la posizione di ogni lente in modo indipendente, consentendo una personalizzazione che tiene conto della distanza tra le pupille. Questo aspetto rende il visore più adatto a singoli utenti, offrendo una maggiore comodità e un’immersione più profonda nell’esperienza virtuale.

Il modello Beyond 2e con tracciamento oculare

Oltre al modello standard, Bigscreen ha introdotto anche il Beyond 2e, il cui prezzo parte da 1.219 dollari. Questa versione avanzata include sensori miniaturizzati in grado di tracciare il movimento oculare. Questi sensori, grandi come un granello di sabbia, possono essere utilizzati per creare un avatar virtuale in applicazioni come VRChat, riflettendo così il movimento degli occhi dell’utente. Questa funzionalità rappresenta un grande passo avanti nell’interazione all’interno degli ambienti di realtà virtuale, poiché permette esperienze molto più naturali e autentiche.

Personalizzazione e adattamento del visore

Una delle novità più interessanti del Bigscreen Beyond 2 è la possibilità per gli utenti di realizzare una scansione 3D del proprio volto utilizzando un iPhone XR o un modello successivo. Questo permette di creare un cuscino facciale su misura, migliorando ulteriormente il comfort. Chi non possiede un iPhone non deve preoccuparsi; il Beyond 2 offre anche un montaggio e un cuscino di tipo universale, garantendo una vestibilità per la maggior parte dei volti.

Queste opzioni di personalizzazione rappresentano un passo importante nel cercare di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più diversificato e in cerca di soluzioni che offrano non solo performance, ma anche un comfort duraturo durante l’utilizzo prolungato. Con il Bigscreen Beyond 2, la compagnia si propone di conciliare tecnologia all’avanguardia e usabilità pratica, mirando a conquistare il mercato della realtà virtuale in continua crescita.