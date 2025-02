Bigme Hibreak Pro: Ecco il nuovo dispositivo E Ink in preordine a 439$

Sotto i riflettori del mercato tecnologico, il Bigme Hibreak Pro si distingue per le sue caratteristiche innovative. Questo dispositivo E Ink, disponibile in preordine attraverso il sito ufficiale della compagnia per 439$, propone un’esperienza utente che cerca di superare i limiti abituali dei lettori elettronici. Con un comparto hardware di tutto rispetto, il Hibreak Pro punta a un pubblico che cerca un'alternativa alla solita offerta di smartphone.

Un hardware performante per una nuova esperienza utente

Ciò che rende il Bigme Hibreak Pro davvero unico nel suo genere è il potente processore MediaTek Dimensity 1080, lavorando a 2.6GHz, con 8GB di RAM e 256GB di memoria. Questa combinazione, sebbene il processore sia datato e utilizzato in dispositivi di fascia media come il Samsung Galaxy A34, promette una reattività maggiore rispetto ad altri lettori E Ink Android. La gestione dell’interfaccia utente con Android 14 è progettata per essere fluida, sebbene manchi delle ultime aggiornamenti software, il che potrebbe limitare alcune funzionalità più moderne.

Paragonato a smartphone come il Pixel 8a, il cui prezzo si attesta sui 499$, il Hibreak Pro non è da considerarsi un concorrente diretto. La sua vera essenza è quella di un e-reader, capace però di fornire funzionalità aggiuntive per un uso più versatile. Insomma, è un crocevia tra lettore elettronico e smartphone, adatto a chi desidera utilizzare la tecnologia senza distrarsi eccessivamente.

La tecnologia E Ink: limiti e vantaggi

Pur beneficando della tecnologia “SSS” di Bigme, il display E Ink del Hibreak Pro ha un limite di aggiornamento di soli 21 fps. Questo aspetto rende il device poco adatto per il gaming e visione video, mentre il scrolling su piattaforme social come TikTok potrebbe risultare deludente. Tuttavia, questa limitazione viene compensata da alcune caratteristiche positive: chi è alla ricerca di un dispositivo mobile per la lettura, troverà vantaggi rinomati come un’ottima durata della batteria e una visione confortevole, essenziale per lunghe sessioni di lettura.

Il display E Ink del Hibreak Pro presenta una risoluzione di 300ppi, paragonabile a quella dell’Amazon Kindle Paperwhite, assicurando testi nitidi anche nelle dimensioni più piccole. Questo è un aspetto fondamentale per una lettura piacevole e senza affaticamento visivo.

Caratteristiche aggiuntive che sorprendono

Oltre al display caratteristico, il Bigme Hibreak Pro è arricchito da diverse funzionalità pratiche. È dotato di una batteria da 4.500mAh, capace di garantire una lunga autonomia, un'ottima soluzione per chi desidera portarlo in viaggio senza preoccuparsi della ricarica frequente.

Anche la parte fotografica non è trascurata: il dispositivo include una fotocamera posteriore da 20 megapixel e una selfie da 5 megapixel, offrendo flessibilità anche al termine della lettura. Ulteriori vantaggi sono un vano microSD, per espandere la memoria, GPS, NFC e una porta IR che consente di utilizzare il dispositivo come un telecomando universale. Infine, la sicurezza del device è garantita da un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di blocco.

Con queste caratteristiche, il Bigme Hibreak Pro si propone a un pubblico che ricerca un’alternativa al consueto smartphone, rendendosi utile nella vita quotidiana con un mix di tecnologia di lettura avanzata e funzionalità pratiche.