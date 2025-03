Belkin lancia nuovi gadget innovativi: tra cui un dock GaN e power bank aggiornati

Belkin ha recentemente presentato sul mercato una nuova gamma di prodotti tecnologici, che includono power bank rinnovati, cuffie over-ear e un dock GaN, considerato il pezzo forte tra le novità. Questi dispositivi promettono un miglioramento significativo nell’esperienza di utilizzo per gli appassionati di tecnologia e per coloro che necessitano di efficienza e praticità nel lavoro quotidiano.

Il docking station 11-in-1 Pro GaN: una novità attesa

Uno dei protagonisti di questo lancio è senza dubbio il dock 11-in-1 Pro GaN di Belkin. Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è l’integrazione di un alimentatore interno, che consente di evitare l’ingombro di un alimentatore esterno, spesso ingombrante. L’unico cavo necessario è quello che va dalla presa di corrente al dock, mentre un secondo cavo connette il dock al computer. Questa soluzione rende l’uso del dock molto più ordinato e pratico.

Il dock offre una potenza di carica fino a 150W, di cui però solo 96W sono disponibili su una delle singole porte. Il resto della potenza è distribuito tra le altre porte per ricaricare diversi accessori. Questo valore è sufficiente per alimentare un MacBook Pro da 16 pollici, anche se non garantisce la velocità di ricarica più alta per questo modello.

Porti e capacità di supporto: un vero centro di connessione

Il dock 11-in-1 è dotato di undici porte diverse, tra cui una porta USB-A con velocità di trasferimento dati fino a 10Gb/s, due porte USB-C sempre a 10Gb/s e una porta USB-C con velocità di 5Gb/s. Inoltre, è presente una porta USB-C PD da 96W, un’uscita audio da 3,5mm, uno slot per schede SD, uno slot per schede micro SD, due porte HDMI 2.0 e una porta ethernet gigabit.

Grazie a queste caratteristiche, il dock supporta fino a tre display esterni alla risoluzione 4K a 60Hz, oppure un singolo display a 4K 120Hz o 8K a 30Hz. Questo rende il dock ideale non solo per l'uso quotidiano, ma anche per installazioni di lavoro che richiedono la connessione a proiettori e monitor di alta qualità. Le porte USB offrono anche opzioni di ricarica, con due porte che forniscono 7.5W, una porta da 20W, e una porta da 15W, rendendo possibile la ricarica di dispositivi come iPhone e iPad.

Nuovi power bank da 10K e 20K: funzionalità e design aggiornati

Non meno interessanti sono i nuovi power bank da 10.000mAh e 20.000mAh, presentati anch'essi da Belkin. Questi dispositivi sono equipaggiati con uno schermo che mostra il livello di carica residua e vengono forniti con un cavo USB-C incluso. Belkin ha anche lanciato versioni di power bank con cavi integrati, rendendo la ricarica on-the-go ancora più comoda.

Il prezzo di partenza per queste power bank è di 30 dollari, rendendole accessibili per quanti hanno la necessità di una fonte di alimentazione portatile e affidabile. Le specifiche portano vantaggi notevoli per chi viaggia o lavora in mobilità, garantendo sempre la disponibilità di energia per i dispositivi più utilizzati.

Questi prodotti sono già disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Belkin.