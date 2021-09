La batteria del Samsung Galaxy S22 sarà più piccola: i motivi della scelta

Nei giorni scorsi sono trapelate parecchie indiscrezioni relative alla probabile cancellazione del Galaxy S21 FE da parte di Samsung. L’impressione è che il gigante di Seul voglia concentrarsi completamente sulla nuova serie di telefoni Galaxy S22, che dovrebbe vedere la luce a gennaio 2022.

In queste ultime settimane sono cominciati a comparire alcuni “leak” che riguardano proprio il Galaxy S22, sia in termini di design che sul piano tecnico, suscitando molta curiosità nei fan di Samsung. Tuttavia, gli appassionati dei prodotti dell’azienda sudcoreana storceranno il naso quando sapranno che la batteria del Galaxy S22 potrebbe durare meno con una singola carica rispetto a quanto avviene con il Galaxy S21.

Come riportato da SamMobile, in un deposito presso l’agenzia di certificazione sudcoreana è emerso che Samsung avrebbe caricato l’immagine di una batteria con il numero di modello EB-BS901ABY. Il telefono, individuato con il numero di modello SM-S901B, sembra essere proprio il Galaxy S22: stando all’immagine, il device dovrebbe avere una batteria da 3.590 mAh, con capacità tipica di 3.700 mAh.

Se questa indiscrezione dovesse trovare conferma, il Galaxy S22 “standard” avrà una batteria di almeno 300 mAh in meno rispetto alla batteria da 4.000 mAh che equipaggia il Galaxy S21. Ma cosa spingerebbe Samsung a questa scelta?

Una possibile spiegazione è che la dimensione del display del Galaxy S22 sarà di soli 6,02 pollici, inferiore rispetto allo schermo da 6,2 pollici del Galaxy S21. SamMobile afferma inoltre che il Galaxy S22 potrebbe essere alimentato con il processore Exynos 2200 di Samsung, probabilmente più efficiente in termini di consumo energetico rispetto all’Exynos 2100 che alimenta la variante internazionale del Galaxy S21.

Motivazioni senz’altro valide, ma resta il fatto che in questo modo il Galaxy S22 non riuscirebbe a durare un intero giorno con una singola carica, come invece avviene con il Galaxy S21. Inoltre, ad oggi è difficile capire quale sarà la durata della batteria con il processore Qualcomm Snapdragon, previsto per il modello statunitense del nuovo telefono. Il tutto tenendo presente che ormai la maggior parte dei top di gamma è provvista di batterie sui 5.000 mAh.

Fonte Android Authority