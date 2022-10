La batteria dei Galaxy S23 sarà più capiente: la mossa di Samsung

Stiamo ormai entrando nell’ultimo periodo dell’anno e non sono in programma annunci di primissimo piano da parte dei produttori principali di smartphone. Anche per questo tutte le attenzioni sono già rivolte verso i Galaxy S23, vale a dire la prossima serie di Samsung che verrà presentata ufficialmente all’inizio del prossimo anno (tra gennaio e febbraio).

Nonostante manchino ancora tre o quattro mesi al debutto ufficiale di questi nuovi smartphone, sul web cominciano a circolare molte indiscrezioni sulla nuova serie del colosso di Seul, in particolare riguardo alle varianti Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Sulla batteria dei due telefoni Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono già trapelate diverse indiscrezioni, mentre finora non era stato menzionato nulla sul modello Galaxy S23 standard. Fortunatamente ci ha pensato un importante leaker come Digital Chat Station a condividere sulla piattaforma social Weibo alcune informazioni sulla capacità della batteria di questo nuovo smartphone.

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il Samsung Galaxy S23 avrà una capacità nominale della batteria di 3.785 mAh: questo si traduce in una tipica batteria da 3.900 mAh. Si tratta di un’informazione da prendere con le pinze, ma se venisse confermata vorrebbe dire che Samsung ha provveduto ad aumentare di 200 mAh la capacità della batteria sul modello standard della nuova serie: il Galaxy S22 è infatti equipaggiato con una batteria da 3.700 mAh.

Tuttavia, anche con questo importante miglioramento non siamo comunque di fronte ad una batteria sensazionale. Sarà interessante capire le scelte di Samsung per ottimizzare il chipset, in modo da ottenere una maggiore efficienza energetica e una migliore esperienza software. Sempre stando alle voci, il Galaxy S23+ dovrebbe arrivare sul mercato con una batteria da 4.700 mAh, rispetto ai 4.500 mAh del Galaxy S22+; la variante Ultra dovrebbe invece mantenere la stessa batteria da 5.000 mAh.

Fonte SamMobile