La batteria del Galaxy S21 Ultra? Sarà da 5000 mAh, come il predecessore: ottima, ma non “futuristica”

Una delle caratteristiche più importanti che deve possedere uno smartphone di buon livello al giorno d’oggi è certamente l’autonomia. Tra i tanti aspetti osservati dagli utenti prima di scegliere un telefono, la batteria è senza dubbio uno di quelli più “dirimenti”: maggiore è la capacità di resistere senza ricarica, più alte saranno le probabilità di acquisto.

Le aziende conoscono bene questo aspetto, ed in particolar modo sembra tenerne conto Samsung, che starebbe dotando uno dei suoi prossimi dispositivi di una batteria davvero molto “prestante”.

La capacità della batteria del Galaxy S21 Ultra, molto propagandata nelle scorse settimane, sembra essere di ottimo livello, come suggerisce l’ennesimo leak. Si tratta di un primo certificato di prodotto, rilasciato dall’autorità cinese delle telecomunicazioni 3C. La documentazione riguarda una batteria con numero di modello EB-BG998ABY, un riferimento piuttosto inequivocabile all’SM-998, precedentemente identificato come Galaxy S21 Ultra.

Tuttavia, stando a questa particolare fonte, il Galaxy S21 Ultra sarà dotato di una batteria non rimovibile con una capacità nominale di 4.885 mAh, pari a una capacità tipica di 5.000 mAh. Si tratta di una capacità della batteria identica a quella del Galaxy S20 Ultra, pertanto nulla di particolarmente eccezionale. Certo, una batteria da 5000 mAh riesce comunque a garantire un’autonomia notevolissima, ma forse gli appassionati dei prodotti Samsung si aspettavano un ulteriore salto di qualità da parte del gigante di Seul.

Inoltre, va ricordato che l’autonomia di un device non dipende esclusivamente dalla capacità della batteria. Non è da escludere che Samsung operi dei miglioramenti in termini di richieste energetiche della CPU e di ottimizzazione software, per consentire al Galaxy S21 Ultra di “durare” di più. Sulla disponibilità di questo nuovo telefono non ci sono ancora comunicazioni da parte di Samsung, anche se gli esperti del settore prevedono un lancio nei primi mesi del 2021, presumibilmente a febbraio.

Fonte Sammobile