Barcellona si prepara al Mobile World Congress 2025: ecco le novità in arrivo

Il Mobile World Congress 2025 è alle porte, e gli appassionati di tecnologia e smartphone possono già pregustare le innovazioni che i principali produttori di telefonia presenteranno a Barcellona. Da Xiaomi a Realme, passando per Samsung e Google, le aziende si apprestano a lanciare nuovi dispositivi e a svelare caratteristiche all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale. L'evento ufficialmente si svolgerà dal 3 al 6 marzo, ma le prime anticipazioni arriveranno già il 2 marzo, con conferenze stampa organizzate da Xiaomi, HMD e Honor.

Xiaomi lancia la serie 15: un focus sulla fotografia

Xiaomi ha annunciato che il 2 marzo presenterà la sua nuova serie 15, composta dai modelli 15 e 15 Ultra. Mentre il modello base è già disponibile in Cina da ottobre, il 15 Ultra è stato rivelato solo recentemente, il 27 febbraio. Questa nuova ammiraglia si propone come un punto di riferimento per la fotografia mobile, vantando la collaborazione con Leica. Il 15 Ultra presenta un sofisticato sistema di fotocamere posteriori, tra cui un obiettivo periscopio da 200 megapixel e tre sensori da 50 megapixel. Se il salto di qualità rispetto al precedente 14 Ultra sarà significativo, questo dispositivo potrebbe ambire a essere considerato il miglior smartphone per la fotografia sul mercato.

Le novità da Nothing: la serie 3A in arrivo

Nothing, giovane brand emergente, ha gettato le basi per il lancio della sua nuova serie 3A previsto per il 4 marzo. Tra le caratteristiche innovative, spicca la presentazione del primo sistema fotografico triplo con un obiettivo periscopio dotato di zoom ottico 3x. Il marchio ha persino pubblicato delle immagini affiancando i risultati delle sue fotocamere a quelli dell’iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, alcune indiscrezioni hanno già svelato il design complessivo dei due modelli, il 3A e il 3A Pro, che pur mantenendo una linea stilistica simile si differenziano nella configurazione delle fotocamere. Non meno interessante è una nuova funzionalità che permetterebbe l'attivazione di un assistente AI tramite un pulsante laterale, mostrando il trend crescente di integrazione dell'intelligenza artificiale negli smartphone.

Samsung e il misterioso Galaxy S25 Edge

Samsung si presenta al MWC con aspettative più riservate rispetto agli anni passati, quand'era consuetudine lanciare i suoi smartphone di punta durante l'evento. Anche se non ci aspettiamo annunci di grande portata, potrebbe esserci una teaser sul Galaxy S25 Edge, una novità presentata come "l'ultima aggiunta" nel keynote di gennaio. L’Edge si distingue per il suo design sottile. L’anno scorso, Samsung ha sorpreso il pubblico con un dispositivo indossabile; chissà che in questa edizione non possa offrire ulteriori dettagli sul Galaxy S25 Edge, attirando l’attenzione degli appassionati.

Google al MWC: aggiornamenti Android in vista

Sebbene Google non sia noto per annunciare nuovi dispositivi hardware al MWC, l'azienda potrebbe introdurre alcuni aggiornamenti interessanti per il suo sistema operativo Android. Lo scorso anno, Google ha fatto parlare di sé per l'integrazione di Gemini nel suo servizio di messaggistica. Quest'anno, si attende analoghi piccoli annunci, probabilmente focalizzati sull'assistente AI Gemini, continuando così la sua missione di miglioramento dell'esperienza utente con i suoi servizi.

HMD e il mistero degli "iconi" al Camp Nou

HMD ha confermato una conferenza stampa per il 2 marzo, con teaser enigmatici che anticipano "Due icone. Un dispositivo". Presso il leggendario Camp Nou, l’azienda potrebbe rivelare collegamenti tra il marchio Nokia e il mondo del calcio, in particolare con il FC Barcellona. Considerando che HMD ha presentato al MWC dello scorso anno i suoi primi smartphone a marchio proprio, i fan potrebbero aspettarsi un collegamento con un prodotto che incarna questa sinergia.

Lenovo: aspettative per il ThinkBook Flip

Lenovo non ha ufficialmente annunciato i suoi piani per il MWC, ma alcune indiscrezioni suggeriscono il lancio del ThinkBook Flip, un laptop con uno schermo pieghevole. Un prodotto di questo tipo potrebbe rivoluzionare la modalità d’uso dei portatili, fornendo una nuova esperienza di utilizzo. Le voci su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui laptop, tablet e gadget, rendono particolarmente interessante l'eventualità di una presentazione ricca di novità.

Honor esplora la "Alpha Plan"

Honor ha programmato una conferenza stampa sempre per il 2 marzo, e sembra orientarsi verso l'annuncio di una nuova visione aziendale, chiamata "Alpha Plan". Sebbene non ci siano anticipazioni su nuovi modelli di smartphone, la compagnia ha già lanciato la serie Magic 7 Pro il mese scorso, quindi è comprensibile che non presentino nuovi dispositivi al MWC. Tuttavia, il riferimento alla connettività tra dispositivi iOS e i suoi smartphone potrebbe generare interesse tra gli utenti.

Realme: un tocco di innovazione

Realme è pronta a sorprendere il pubblico con l'arrivo della serie 14 Pro al MWC, già lanciata in India il mese scorso. Una delle caratteristiche più intriganti è la finitura che cambia colore in risposta alla temperatura. A questo si aggiunge l'annuncio di un nuovo smartphone che vanterà un sensore di dimensioni straordinarie e hardware ispirato alle fotocamere DSLR. Mentre il marchio si è finora tenuto lontano dalla fascia alta, questo potrebbe essere il primo passo verso la competizione con modelli prestigiosi come il Galaxy S25 Ultra.

Tecno e la sua proposta di intelligenza artificiale

Tecno ha già condiviso anticipazioni sulle novità attese per il MWC, con un focus sulla serie Camon 40. Questi smartphone saranno equipaggiati con software fotografico aggiornato per migliorare la cattura di tonalità di pelle diverse, simile ai progetti di Google. In aggiunta, la compagnia ha promesso di dimostrare applicazioni di "AI pratica", accennando anche alla presentazione di occhiali smart e un laptop dotato di intelligenza artificiale. L'introduzione di un prototipo di smartphone pieghevole, il Phantom Ultimate 2, è un altro elemento da seguire con attenzione.

TCL presenta le sue novità in arrivo

Ripetutamente al MWC, TCL si fa conoscere per i suoi smartphone dotati di display Nxtpaper e quest'anno non ci si aspetta nulla di diverso, con l’azienda pronta a svelare un assortimento di nuovi modelli. La tradizione di TCL nel presentare nel corso del congresso gadget innovativi continua, ed è probabile che anche quest’anno ci proporrà soluzioni intriganti nel mercato degli smartphone.

Il Mobile World Congress 2025 si profila come un evento ricco di novità, in grado di attirare l'attenzione di chiunque sia appassionato del settore tecnologico. Con attori significativi e l'emergere di nuove idee, sarà interessante osservare come evolverà il panorama degli smartphone nei prossimi mesi.