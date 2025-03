Bambu Lab presenta CyberBrick: il nuovo sistema di giocattoli stampabili in 3D

Il mercato dei giocattoli si arricchisce con l’arrivo di CyberBrick, il nuovo sistema lanciato da Bambu Lab sotto il marchio MakerWorld. Questo innovativo progetto combina componenti elettronici riutilizzabili e programmabili con modelli stampabili in 3D, offrendo così la possibilità di realizzare una vasta gamma di giocattoli, sia ufficiali che creati dalla community. Disponibile esclusivamente attraverso una campagna Kickstarter, CyberBrick ha già superato l’obiettivo minimo di finanziamento e le prime spedizioni sono attese per maggio 2025.

Caratteristiche principali di CyberBrick

CyberBrick debutta con una selezione di tre giocattoli ufficiali: un carrello elevatore, un camion e un robot da calcio, accompagnati da un controller wireless compatibile con tutti i modelli. I kit iniziali contengono moduli elettronici senza saldatura e componenti wireless, insieme a istruzioni dettagliate per stampare in 3D ulteriori parti e assemblare i design ufficiali, partendo da un prezzo di 29,99 dollari. È interessante notare che durante la campagna Kickstarter è possibile acquistare kit che comprendono anche parti già stampate, ma Bambu avverte che, una volta terminata la campagna e trasferitesi nelle vendite normali, queste opzioni pre-stampate non saranno più disponibili.

Le potenzialità creative di CyberBrick

L’attrattiva principale di CyberBrick va oltre i tre giocattoli ufficiali lanciati. Infatti, Bambu Lab ha già iniziato a presentare alcune delle progettazioni derivate dalla community, tra cui un rover lunare, un tavolo camminante e una replica del Tesla Cybertruck. Questi progetti non sono vincolati solo al settore dei giocattoli; Bambu offre anche componenti per kit che consentono di catturare riprese in timelapse durante la stampa 3D, il tutto con la possibilità di programmare ogni singolo aspetto.

L’approccio innovativo di Bambu Lab

Non si tratta della prima incursione di Bambu Lab nel campo della tecnologia 3D stampabile. L’azienda vende già attraverso il marchio MakerWorld componenti per realizzare una varietà di giocattoli e gadget semplici, come topi e luci intelligenti. Tuttavia, CyberBrick rappresenta un passo avanti significativo, poiché unisce tutti questi elementi in un ecosistema coeso. I design di CyberBrick non sono limitati esclusivamente alle stampanti 3D di Bambu Lab, un aspetto che potrebbe rendere più felici coloro che hanno trovato deludenti le recenti scelte dell’azienda, come l’uso di strumenti di autenticazione per limitare l’accesso alle sue stampanti, riducendo la possibilità di stampare in remoto con strumenti di terzi.