AYANEO Pocket S2 in arrivo: ufficializzazione attesa per il 17 marzo 2025

La presentazione ufficiale dell’AYANEO Pocket S2 è programmata per il 17 marzo 2025, durante la Game Developers Conference . Questo dispositivo rappresenta l’evoluzione dell’AYANEO Pocket S, lanciato sul mercato a metà del 2023 e disponibile da giugno del 2024. Nonostante manchino dettagli specifici, l’azienda ha confermato una nuova collaborazione con Qualcomm per il chip di questo dispositivo di gioco Android.

Richiesta crescente per il gaming portatile

L’attesa per un nuovo dispositivo di gaming portatile non è mai stata così alta. La conferma dell’uscita dell’AYANEO Pocket S2 è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati e dai giocatori, che anelano a un dispositivo di punta per un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. La prima generazione, l’AYANEO Pocket S, era stata tra le prime a utilizzare il chip Snapdragon G3x Gen 2, e l’erede promette di continuare su questa scia di innovazione.

Nel post di annuncio, AYANEO ha dichiarato di essere “nuovamente in partnership con Qualcomm,” lasciando intendere l’arrivo di un nuovo chip che accompagnerà la presentazione del dispositivo. Questo preannuncia un’altezza prestazionale che potrebbe superare quella della generazione precedente, sebbene i dettagli ufficiali siano ancora limitati.

Caratteristiche attese e design

Sebbene non si conoscano molti dettagli, l’aspettativa su come sarà configurato l’AYANEO Pocket S2 è alta. Nonostante si speculi su un’evoluzione del design rispetto al modello precedente, si pensa che l’azienda possa mantenere una linea sobria, per preservare l’identità del Pocket S. Si spera anche in miglioramenti come un display dalle prestazioni elevate, possibilmente con una frequenza di aggiornamento di almeno 120Hz, mantenendo l’LCD o considerando un passaggio a OLED.

Per ora, la comunità di utenti rimane cauta nell’attesa, soprattutto a causa della recente introduzione dell’AYANEO Pocket EVO, che ha confermato l’affermazione di AYANEO nel mercato del gaming portatile. Con il suo schermo OLED a 165Hz, il Pocket EVO ha offerto un’alternativa significativa, portando l’attenzione sul futuro del gaming mobile.

Prezzo e modalità di preordine

Un altro elemento che suscita curiosità è il prezzo dell’AYANEO Pocket S2. Attualmente, il prezzo di partenza per l’AYANEO Pocket S è di 589 dollari, mentre il modello base del Pocket EVO è disponibile a 529 dollari. Anche il recentemente annunciato AYANEO Pocket Micro Classic è stato messo in prevendita a 179 dollari, pur essendo un dispositivo con caratteristiche inferiori rispetto ai modelli di punta.

Tradizionalmente, AYANEO offre uno sconto durante la fase di preordine, che si svolge sulla piattaforma Indiegogo. Tuttavia, ci sono differenze nei modelli, come il Pocket Micro Classic che può essere preordinato solo direttamente. La speranza è che anche per il Pocket S2 venga prevista una vantaggiosa offerta per chi desidera effettuare il preordine subito dopo l’annuncio.

L’attesa per il 17 marzo si sta intensificando, data la vicinanza della GDC 2025, in cui finalmente verranno rivelati i dettagli ufficiali del nuovo AYANEO Pocket S2. La curiosità e l’aspettativa aumentano, mentre i fan del gaming portatile si preparano all’assalto dell’ultima novità di AYANEO.