AYANEO lancia il Pocket Micro Classic: un nuovo giocattolo per gli appassionati di gaming

AYANEO ha recentemente svelato il Pocket Micro Classic, un dispositivo portatile per videogiocatori che promette di unire nostalgia e tecnologia moderna. Con un design che ricorda i famosi handheld di Nintendo, questo dispositivo si presenta come una interessante alternativa per gli amanti dei giochi classici. La disponibilità è prevista a partire dalla metà di aprile, con un prezzo d'attacco di 179 dollari.

Design semplice e accattivante

Il Pocket Micro Classic è essenzialmente una versione semplificata del Pocket Micro originale, con una differenza chiave: l'assenza di joystick. Questa scelta progettuale permette di riprodurre fedelmente l'esperienza di gioco dei dispositivi portatili del passato, come il Game Boy Micro. Il design mantiene il robusto chassis in alluminio e uno schermo IPS da 3,5 pollici privo di bordi, che offre colori vivaci e una risoluzione di 960 x 480 pixel.

In aggiunta, AYANEO ha riposizionato il D-pad e i pulsanti ABXY, rendendo il dispositivo non solo esteticamente piacevole ma anche funzionale. Il modello "Retro Gold", con un frontale dorato e una scocca in alluminio rosso, si propone come il top di gamma per chi desidera un tocco vintage nel design.

Prestazioni al passo con i tempi

Sotto la scocca, il Pocket Micro Classic monta un processore MediaTek Helio G99, supportato da opzioni di memoria RAM che vanno da 6GB a 8GB, e due capacità di archiviazione, 128GB e 256GB, entrambe espandibili. Grazie alle sue specifiche tecniche, questa console offre prestazioni adeguate per emulare giochi di sistemi molto più potenti del Game Boy Advance, soddisfacendo così le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

La combinazione di hardware avanzato e schermo di qualità consente agli utenti di godere di un'esperienza di gioco ottimizzata, in particolare per i titoli della GBA, ai quali possono accedere con un semplice tocco.

Funzionalità innovative per i videogiocatori

Una delle caratteristiche più intriganti del Pocket Micro Classic è la possibilità di passare dalla modalità D-pad a quella joystick. Questo è realizzabile tramite una combinazione di pulsanti, rendendo il dispositivo estremamente versatile. Sebbene vi siano già numerosi modelli di handheld retro che offrono opzioni simili, pochi permettono una transizione così fluida tra le modalità di controllo.

AYANEO sta considerando di rendere questa funzionalità accessibile anche attraverso il menu di AYASpace, garantendo agli utenti un'esperienza senza ostacoli.

Disponibilità e prezzi

Attualmente, il Pocket Micro Classic è disponibile in tre colorazioni, con due configurazioni di RAM e storage che soddisfano diverse esigenze di mercato. Il modello da 6GB di RAM con 128GB di memoria parte da 179 dollari, mentre le versioni con 8GB e maggiore capacità di storage raggiungono prezzi che vanno da 209 a 239 dollari, a seconda della colorazione scelta.

Le prenotazioni sono già aperte e la spedizione dei dispositivi è attesa per la metà di aprile, promettendo così di portare un nuovo vento nel mondo del gaming portatile. Gli appassionati hanno già iniziato a mostrare interesse, rendendo il Pocket Micro Classic uno dei prodotti più attesi nel mercato degli handheld per il prossimo periodo.