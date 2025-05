Avviata una rivoluzione nel settore militare: il diritto alla riparazione entra nei contratti dell’Esercito USA

Il Ministero della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di compiere un passo significativo verso l’autonomia nella riparazione delle proprie attrezzature, interrompendo la dipendenza da fornitori esterni. Questo cambiamento, annunciato dal Segretario dell’Esercito, Daniel Driscoll, prevede l’inserimento di clausole sul diritto alla riparazione in tutti i contratti, attuali e futuri, con i produttori. La Senatrice Elizabeth Warren , impegnata nella battaglia per il diritto alla riparazione, ha affermato che questa misura “metterà fine alla nostra dipendenza dai giganti dell’industria della difesa che chiedono miliardi di dollari e impiegano mesi per riparare attrezzature vitali”.

La strategia del diritto alla riparazione nell’esercito

Fino ad ora, solo l’Esercito ha ufficialmente adottato misure per garantire il diritto alla riparazione nei contratti. La Senatrice Warren spinge affinché anche le altre branche delle forze armate seguano l’esempio e adottino requisiti simili. Questo approccio potrebbe finalmente risolvere i problemi di riparabilità che da tempo affliggono il settore militare. Inoltre, Warren spera che questa iniziativa possa avere un impatto positivo su altri settori e servire da modello per aziende e organizzazioni, stimolando l’adozione di disposizioni che favoriscano la riparabilità.

I problemi di manutenzione durante le missioni

Negli ultimi anni, diversi rapporti hanno messo in luce le difficoltà dell’esercito americano nella manutenzione delle proprie attrezzature. Spesso costretto ad attendere i contratti di assistenza con i fornitori, soprattutto quando dislocato in paesi esteri, il personale militare ha vissuto situazioni surreali. Un rapporto del 2019 del New York Times ha riportato la testimonianza di un marine di mantenimento in Corea del Sud, bloccato nel tentativo di riparare un generatore fondamentale per l’addestramento, a causa dei vincoli di garanzia, nonostante avesse gli strumenti necessari.

La stessa inchiesta ha evidenziato che i motori di una base militare americana a Okinawa, in Giappone, venivano imballati e rimandati ai fornitori negli Stati Uniti per le riparazioni. ProPublica ha rivelato che il contratto della Marina con General Dynamics e Lockheed Martin costringeva l’esercito a far volare i tecnici ai bordi delle navi per effettuare riparazioni su attrezzature “proprietarie”, con costi di viaggio che crescerebbero fino a milioni e ritardi nelle missioni.

Le iniziative legislative per il diritto alla riparazione

La Senatrice Warren ha fatto pressione sull’Esercito affinché adottasse una posizione più decisa riguardo al diritto alla riparazione, evidenziando le “restrizioni costose” che impedivano all’esercito di riparare le proprie attrezzature, in una lettera indirizzata al Dipartimento della Difesa. In collaborazione con la rappresentante Marie Gluesenkamp Perez , Warren ha presentato il Servicemember Right-to-Repair Act, che obbligherebbe i fornitori a garantire l’accesso “equo e ragionevole” a pezzi, strumenti e informazioni necessari per la manutenzione. Sebbene il progetto di legge sia stato introdotto a dicembre 2024, la sua discussione in aula è ancora in attesa.

L’impatto potenziale del diritto alla riparazione

L’Esercito statunitense rappresenta un importante punto di riferimento per i produttori e Warren sostiene che l’introduzione di regole di riparabilità potrebbe avere effetti a cascata ben oltre il contesto militare. “L’impegno dell’Esercito per il diritto alla riparazione dimostra ad altri settori che anche loro possono fare lo stesso,” ha dichiarato Warren. “Se può avvenire qui, può succedere anche per l’attrezzatura agricola, per i contadini, per le lavatrici, per le elettroniche di consumo e in tutti quei casi in cui grandi produttori hanno tentato di ottenere due ricavi: il primo al momento dell’acquisto e un secondo quando arriva il momento delle riparazioni.”