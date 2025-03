AVM lancia a Barcellona soluzioni innovative per la connettività domestica con FRITZ!

AVM si fa notare al Mobile World Congress di Barcellona con un insieme di nuove proposte che promettono di rivoluzionare la connettività domestica. La nota azienda europea, rinomata per i suoi dispositivi FRITZ!, ha presentato una gamma di prodotti in grado di sfruttare al massimo le tecnologie più avanzate, come la fibra ottica, il 5G e il Wi-Fi Mesh, per affrontare le sfide moderne legate alla connettività.

La fibra ottica a 10 Gbit/s: un cambiamento radicale

Tra le proposte più innovative c'è il FRITZ!Box 5690 XGS, un router che rappresenta un notevole progresso nel settore della connettività, sia domestica che professionale. Questo dispositivo, progettato per supportare lo standard XGS-PON, consente di raggiungere prestazioni impressionanti con velocità fino a 10 Gbit/s sulla rete in fibra ottica. Per chi possiede già un modem in fibra, l'ideale è il FRITZ!Box 4690, che promette un Wi-Fi di nuova generazione grazie all'adozione della tecnologia Wi-Fi 7 e a una porta WAN da 10 Gbit/s.

Ma non è solo la rapidità la protagonista in questi modelli: entrambi i router offrono un ecosistema completo di opzioni pensate per soddisfare le esigenze della casa moderna. Le funzionalità spaziano dalla gestione della telefonia alla smart home, dal networking avanzato alla sicurezza della rete, tutto integrato in un unico dispositivo che si distingue per un'interfaccia intuitiva.

5G: potenza e flessibilità per ogni situazione

La proposta di AVM non si ferma solo ai cavi. Con il lancio imminente del FRITZ!Box 6860 5G, l'azienda tedesca presenta una soluzione versatile e di alta potenza in grado di sfruttare le reti mobili di ultima generazione per garantire un accesso a Internet veloce ovunque. Questo dispositivo è capace di raggiungere velocità fino a 1,3 Gbit/s e supporta l'innovativa tecnologia Wi-Fi 6. Inoltre, il suo design robusto e l'alimentazione PoE lo rendono adatto per uso interno ed esterno.

Un aspetto particolarmente utile del FRITZ!Box 6860 5G è la sua funzione di backup per le connessioni fisse, che garantisce quindi continuità di servizio anche in caso di interruzione della linea principale. Questa caratteristica si rivela fondamentale per chi lavora da casa o gestisce attività che non tollerano disconnessioni.

Wi-Fi 7: il nuovo standard per la connettività domestica

Il desiderio di ampliare la copertura Wi-Fi all'interno delle abitazioni prende forma con i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700. Questi ripetitori sono i primi dell'azienda a essere compatibili con lo standard Wi-Fi 7 e offrono prestazioni superiori in termini di latenza e velocità di trasferimento dati. Grazie alla tecnologia Mesh incorporata, i ripetitori sono in grado di comunicare con il router principale e tra di loro, creando una rete uniforme che elimina i fastidiosi problemi di connessione durante gli spostamenti in casa.

Per ulteriore comodità, l'app FRITZ!App Wi-Fi consente di posizionare i dispositivi in modo ottimale, garantendo così massima efficienza della rete.

Soluzioni Mesh complete e semplici da usare

Un'altra novità di spicco è il FRITZ!Mesh Set 4200, che propone un sistema completo pronta all'uso e facile da installare. Comprendente il collaudato FRITZ!Repeater 3000AX con tecnologia Wi-Fi 6, il set è disponibile in configurazioni con due o tre dispositivi. Può essere facilmente collegato a qualsiasi router o modem esistente, fornendo immediatamente una rete Wi-Fi Mesh potente e flessibile.

La configurazione è semplificata dall’app MyFRITZ!App, permettendo anche agli utenti meno esperti di instaurare una rete domestica efficace in pochi minuti. Funzionalità come l'accesso ospiti e il controllo parentale, così come la programmazione delle ore di utilizzo, completano un pacchetto concepito per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne.

AVM ha dedicato particolare attenzione anche alla sicurezza, integrando la crittografia WPA3 e funzionalità di parental control e VPN nel FRITZ!OS, il sistema operativo sviluppato per gestire la totalità della gamma di prodotti proposti.

Tempistiche di lancio e prezzi previsti

Attualmente non ci sono dettagli ufficiali sulla data di commercializzazione dei nuovi prodotti, ma AVM prevede di rilasciare ulteriori informazioni a breve. Consapevoli della prassi dell'azienda, ci si può aspettare una proposta di alta gamma, ma mantenendo un prezzo competitivo, soprattutto considerando l'elevata qualità e performance delle soluzioni presentate.