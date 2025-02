Aurzen Zip: il proiettore tri-fold che cambia le regole del gioco

Innovazione, portabilità e praticità sono le parole chiave che definiscono l'Aurzen Zip, un proiettore tri-fold che sta conquistando utenti e appassionati di tecnologia. Con un prezzo di partenza di 249 dollari, questo dispositivo compatto rappresenta una sintesi di funzionalità e design. Scopriamo insieme le caratteristiche, i vantaggi e i limiti di questo gadget che sta facendo parlare di sé.

Design e scopribile portabilità

Il design del Zip è uno dei suoi punti di forza. Resistente e ben costruito, il proiettore crea un'impressione di qualità già al primo contatto. La solidità della struttura e la praticità della forma tri-fold lo rendono facilmente trasportabile, facilitando l’uso in varie situazioni. Grazie alle sue dimensioni ridotte di 84 x 78 x 26 mm e al peso di soli 280 grammi, il Zip può essere facilmente riposto in una borsa o persino nella tasca di una giacca.

This little device non si limita solo a offrire portabilità; riesce a proiettare immagini nitide e luminose, il che è piuttosto sorprendente per un proiettore a batteria. La batteria integrata da 5000mAh offre un'autonomia di circa 80 minuti, perfetta per proiezioni veloci senza la necessità di un collegamento elettrico.

Connessione rapida e facile da usare

L'Aurzen Zip si distingue per la sua facilità d’uso. Si connette rapidamente a dispositivi iOS tramite AirPlay e a Android utilizzando Miracast o Smart View, senza la necessità di hotspot wi-fi. Questa comodità permette agli utenti di avviare le proiezioni in pochi secondi, rendendolo ideale per chi desidera utilizzare il proiettore in diversi contesti, come presentazioni di lavoro o proiezioni ricreative.

Il proiettore si autoregola per ottimizzare la messa a fuoco e l'allineamento dell'immagine su qualsiasi superficie piatta. Gli utenti possono proiettare su pareti, vestiti o anche sui cuscini, rendendolo adatto a diverse esigenze. Tuttavia, la qualità dell’immagine è influenzata dalle condizioni ambientali e dalla superficie di proiezione.

Limitazioni e aspetti tecnici

Nonostante i numerosi vantaggi, l'Aurzen Zip presenta alcune limitazioni importanti. Gli utenti che desiderano condividere contenuti da servizi di streaming come Netflix e Disney Plus potrebbero rimanere delusi. La funzione di mirroring non rispetta gli standard di protezione dei contenuti HDCP, impedendo la visione di tali piattaforme. Questo aspetto limita l'esperienza di visione per chi fa affidamento su contenuti in streaming.

Il sistema audio integrato, purtroppo, non è all'altezza del resto del pacchetto. La qualità sonora è inferiore rispetto a quella dei normali smartphone, rendendo necessaria la connessione a cuffie Bluetooth o altoparlanti esterni per un’esperienza di ascolto migliore. Inoltre, la correzione automatica della geometria dell'immagine ha capacità limitate e funziona meglio quando il proiettore è posizionato direttamente di fronte alla superficie di proiezione.

Un compagno ideale per chi viaggia

L'Aurzen Zip si rivela particolarmente utile per chi viaggia leggero o per chi non possiede un laptop o tablet ma desidera comunque godere di contenuti su uno schermo più grande. Il proiettore è ideale per visualizzare film ed eventi in ambienti bui, ma sorprendentemente funziona anche in condizioni di illuminazione più forti, sempre a patto di non aver bisogno di un’immagine di grandi dimensioni.

In molti casi, l’utente potrebbe trovarsi a utilizzare il proiettore per guardare social media o giochi su uno schermo più ampio. Questo rende il dispositivo versatile e molto richiesto da chi è in cerca di un’esperienza visiva diversa e più coinvolgente.

Prezzi

L'Aurzen Zip, disponibile su Kickstarter a un prezzo di lancio di 249 dollari, sarà venduto a 299 dollari a partire dal primo marzo. È un prodotto interessante considerando le funzionalità offerte e il design innovativo, anche se il costo potrebbe aumentare ulteriormente a 349 dollari quando sarà disponibile su Amazon. Un dispositivo da considerare, soprattutto per chi cerca un'opzione di proiettore leggera e di facile utilizzo.