Auricolari Sport True Wireless: Offerta Unica a 79,99€ Dopo Un Lungo Periodo di Prezzi Elevati

Gli auricolari Sport True Wireless di Sennheiser hanno subito un’importante riduzione di prezzo, ora disponibili a soli 79,99€ dopo un prolungato periodo di offerta elevata. Questi auricolari, pensati per gli sportivi ma versatili in ogni situazione quotidiana, combinano eleganza e funzionalità, promettendo un’esperienza di ascolto di qualità eccellente. Equipaggiati con avanzate tecnologie audio progettate in Germania, si collocano tra le opzioni più apprezzate per gli appassionati di musica e sport.

Caratteristiche tecniche e design innovativo

Gli auricolari Sport True Wireless montano uno speciale driver dinamico Sennheiser TrueResponse da 7 mm. Questa tecnologia consente di ottenere una chiarezza del suono senza precedenti, minimizzando la distorsione anche quando il volume è alto. Un aspetto distintivo di questi auricolari è la loro versatilità: grazie a diverse impostazioni di equalizzazione, gli utenti possono personalizzare l’esperienza di ascolto, selezionando tra vari adattatori e alette. La presenza di adattatori in tre dimensioni diverse e quattro alette per l’orecchio assicura una vestibilità perfetta, prevenendo qualsiasi movimento indesiderato durante le sessioni di allenamento più intense.

Resistenza e comfort durante l’attività fisica

Una delle caratteristiche più importanti degli auricolari Sport True Wireless è la certificazione IP54, che garantisce una solida protezione da polvere e spruzzi d’acqua. Questo significa che gli utenti possono indossarli senza preoccupazioni mentre sudano in palestra, corrono sotto la pioggia o si allenano sulla spiaggia. Inoltre, il sistema integrato di riduzione del rumore offre un’esperienza d’ascolto ottimale, consentendo di rimanere concentrati ogni volta che si desidera.

Accessori inclusi e modalità di ascolto personalizzabili

Nella confezione, Sennheiser offre due set di gommini: gli Open Ear e i Close Ear. Gli Open Ear sono progettati per consentire un certo grado di ascolto dell’ambiente esterno grazie all’applicazione della modalità Aware EQ Setting. Questo è particolarmente utile per chi pratica sport all’aperto e desidera mantenere un livello di consapevolezza delle situazioni circostanti. Gli auricolari Close Ear, d’altro canto, sigillano il suono esterno e sono ideali per situazioni in cui è fondamentale una qualità audio superiore senza distrazioni, sfruttando la modalità Focus EQ.

Autonomia e controlli al tocco

La durata della batteria è un altro punto forte degli auricolari Sport True Wireless. Con un’autonomia di 9 ore, che si estende a un totale di 27 ore includendo la custodia di ricarica, gli utenti possono godere a lungo delle loro canzoni preferite senza dover interrompere l’attività. I controlli sono agevolati da sensori touch integrati, rendendo semplici operazioni come la gestione della musica, delle chiamate e l’attivazione degli assistenti vocali.

Prezzo e offerta imperdibile

Il prezzo originale degli auricolari era di 129€, con occasionali riduzioni sotto questo limite durante eventi come il Black Friday. Oggi, con la loro nuova offerta a 79,99€, rappresentano un’opzione allettante per chi cerca un ottimo prodotto audio per sport e svago. Con questa riduzione, Sennheiser offre la possibilità di avere un accessorio di alta qualità a un costo accessibile, rendendo gli Sport True Wireless un acquisto consigliato per gli appassionati del mondo audio.