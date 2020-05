I prossimi auricolari di OnePlus? Si chiameranno OnePlus Buds e arriveranno a luglio

Gli auricolari OnePlus true wireless potrebbero arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Buds. E’ quanto riferisce il tipster Max J., che sottolinea come l’azienda di Shenzhen dovrebbe lanciare il nuovo prodotto a luglio, probabilmente assieme al nuovo smartphone OnePlus Z (che si pensava fosse OnePlus 8 Lite, ndr) che funzionerà con un processore Qualcomm Snapdragon 765G che supporta la connettività 5G.

Al momento, i dettagli chiave degli auricolari true wireless non sono chiari e la stessa OnePlus non ha ancora confermato il loro lancio. In un primo momento si pensava che le cuffie venissero ufficializzate assieme alla serie OnePlus 8 che l’azienda del CEO Pete Lau ha lanciato sul mercato lo scorso mese di aprile, ma in quell’occasione OnePlus ha presentato solo i Bullets Wireless Z, che riescono a garantire 20 ore di riproduzione musicale con una singola ricarica. Le cuffie sono inoltre dotate di funzioni come controllo magnetico, accoppiamento rapido e interruttore rapido.

Il tipster ha anche condiviso uno schizzo delle cuffie OnePlus, che a prima vista sembrano somigliare moltissimo alle Apple AirPods. Il pallino nero che si nota sui padiglioni dovrebbe essere il sensore di prossimità, quindi è molto probabile che OnePlus abbia introdotto una funzione che consente di riprodurre (o fermare) la musica. Lo stesso tipster sottolinea però che si tratta ancora di semplici indiscrezioni: meglio prendere questi dettagli con la giusta cautela finchè l’azienda cinese non decide di fornire qualche dettaglio un pò più concreto sui suoi nuovi auricolari.

Si tratterebbe comunque di una novità molto importante per la società asiatica, come possono intuire molto bene i suoi “fan”. Come noto, OnePlus finora ha sempre lanciato cuffie Bluetooth dotate di cavo, mostrando sempre un approccio piuttosto “standard” nei confronti di questo prodotto.

