Aumento delle prestazioni GPU nei Pixel con aggiornamento ad Android 16 Beta

Numerosi utenti di smartphone Pixel stanno registrando notevoli incrementi nei punteggi GPU Geekbench dopo aver effettuato l’aggiornamento alla beta di Android 16. Questo cambiamento ha catturato l’attenzione non solo per il miglioramento dei punteggi, ma anche per il fatto che le performance si sono dimostrate superiori anche con l’ultima versione stabile di Android 15. Gli esperti ipotizzano che il motivo di questo balzo prestazionale possa essere attribuito a aggiornamenti recenti dei driver GPU.

Performance GPU dei telefoni Pixel

Anche se i telefoni Google Pixel non sono considerati i migliori in termini di performance GPU pura, riescono comunque a gestire la maggior parte dei giochi mobili più noti e attività graficamente complesse. È importante notare che, sebbene possano non eguagliare le prestazioni di altri smartphone di punta dotati di chip diversi, gli aggiornamenti software post-lancio possono ottimizzare la resa della GPU. Recenti aggiornamenti di Android hanno indubbiamente migliorato le performance GPU dei Pixel, come confermato dai dati raccolti dalla comunità di Reddit.

Alcuni utenti del forum /r/Pixel_Phones hanno segnalato aumenti significativi nei punteggi Geekbench 6. La differenza è particolarmente evidente nei risultati dei benchmark con API Vulkan, rispetto alle medie storiche di Geekbench 6 per i Pixel. Durante la fase di lancio di un dispositivo, di solito si procede a testing, quindi il punteggio medio riflette le performance iniziali. Registrare aumenti percentuali come il 62% per il Pixel 7a, il 31% per il Pixel 8 e il 32% per il Pixel 9 mostra un miglioramento generale notevole.

Aggiornamenti e driver GPU

Gli utenti di Reddit attribuiscono il miglioramento delle performance GPU alla versione Android 16. Tuttavia, *il mio Pixel 6a, che utilizza l’ultima versione stabile di Android 15, ha comunque ottenuto un incremento vicino al 23% nel benchmark GPU di Geekbench 6, totalizzando 8252 punti e superando persino il Pixel 9 Pro. Questo suggerisce che non sia necessariamente Android 16 a causare questo aumento, ma piuttosto i driver GPU di ultima generazione introdotti da Google nei recenti aggiornamenti.

I telefoni Pixel alimentati da processori Tensor utilizzano schede grafiche Arm Mali, ma non sono forniti con i driver GPU più recenti. Per esempio, i driver GPU per i Pixel Tensor G1, G2 e G3 sono stati rilasciati a febbraio 2024, mentre i driver per i Pixel Tensor G4 sono stati resi disponibili a dicembre 2023. Google ha distribuito driver più recenti con gli aggiornamenti trimestrali, che coincidono con i rilasci di Pixel Drop; la beta di Android 16 include invece una versione ancora più aggiornata.

| Versione Android | Pixel Tensor G1 | Pixel Tensor G2 | Pixel Tensor G3 | Pixel Tensor G4 |

|———————–|——————|——————|——————|——————|

| Android 15 | r48p0 | r48p0 | r48p0 | r47p0 |

| Android 15 QPR1 | r49p0 | r49p0 | r49p0 | r49p0 |

| Android 15 QPR2 | r51p0 | r51p0 | r51p0 | r51p0 |

| Android 16 | r52p0 | r52p0 | r52p0 | r52p0 |

| Versione Driver GPU | Data di rilascio |

|———————–|——————|

| r47p0 | 2023-12-14 |

| r48p0 | 2024-02-19 |

| r49p0 | 2024-04-18 |

| r51p0 | 2024-08-14 |

| r52p0 | 2024-10-03 |

Aspettative e prospettive future

Sebbene i punteggi di benchmark migliori non garantiscano automaticamente una performance reale superiore, il test GPU di Geekbench misura l’efficienza della GPU per attività quotidiane, come il machine learning e la visione artificiale, utilizzando test che riflettono applicazioni reali. È quindi probabile che l’aumento della prestazione si traduca in benefici per alcune applicazioni nel mondo reale. Tuttavia, l’effetto concreto dipende dal fatto che le app utilizzino l’API grafica Vulkan e se sfruttino funzioni che hanno ricevuto miglioramenti significativi con il recente aggiornamento dei driver. Sarà necessario condurre ulteriori test per quantificare i guadagni prestazionali nelle applicazioni e identificare quali beneficiano maggiormente di questi aggiornamenti.