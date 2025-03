Aumento dei prezzi per Plex Pass: cosa cambia e perché

Plex ha recentemente annunciato un significativo aumento del prezzo per il suo abbonamento Plex Pass, il primo in oltre un decennio. Con questa mossa, Plex mira a giustificare la decisione, sottolineando le ragioni dietro il cambiamento dei costi e le nuove funzionalità offerte. Attualmente, i cambiamenti interessano diversi aspetti del servizio, che è ampiamente utilizzato per la gestione e la distribuzione di contenuti multimediali personali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Aumento dei costi dell’abbonamento Plex Pass

A partire dal 29 aprile, il costo mensile del Plex Pass passerà da 4,99 a 6,99 dollari, mentre l’abbonamento annuale aumenterà da 39,99 a 69,99 dollari. Anche il pass a vita subisce un incremento, arrivando a 249,99 dollari rispetto ai precedenti 119,99 dollari. Plex ha giustificato l’aumento dei prezzi con il crescente costo delle risorse e il suo impegno a mantenere un servizio indipendente che supporti i media personali.

Un post sul blog aziendale sottolinea che l’aumento dei prezzi è necessario per continuare a sviluppare nuove funzionalità e per garantire un supporto adeguato agli utenti. Plex ha anche condiviso un ambizioso piano che prevede l’integrazione con Common Sense Media, lo sviluppo di una nuova applicazione di gestione dei server e una documentazione aperta per le integrazioni del server stesso. Questi sviluppi sono pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, rendendo il servizio più versatile e accessibile.

Modifiche alle funzionalità di streaming

Una delle novità più significative riguarda il cambiamento delle politiche di streaming per i media personali. A partire dalla data sopra indicata, lo streaming di file video provenienti da al di fuori della propria rete non sarà più una funzionalità gratuita di Plex. Questa modifica colpirà gli utenti che gestiscono server Plex e coloro che si affidano a server condivisi da amici che non hanno un abbonamento Plex Pass.

Nel caso in cui un proprietario di server disponga di un Plex Pass, gli utenti potranno ancora accedere al server senza costi aggiuntivi. Tuttavia, chi sta utilizzando un server Plex senza abbonamento dovrà fare un passo decisivo, acquisendo un Plex Pass per continuare a visualizzare i propri contenuti multimediali quando si trovano lontani dalla propria rete domestica.

Per i non-abbonati che desiderano mantenere l’accesso ai propri contenuti, è disponibile un pass alternativo chiamato Remote Watch Pass, che costa 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all’anno. Tuttavia, è importante notare che questo pass non permetterà l’accesso alle funzionalità premium del Plex Pass, come i download offline o l’abilitazione di opzioni quali la possibilità di saltare intro o crediti.

Considerazioni finali su Plex e i suoi abbonamenti

Il rinnovamento del Plex Pass e l’aumento dei prezzi rappresentano un cambiamento significativo per la piattaforma, la quale si sta evolvendo in un mercato sempre più competitivo. Con l’aumento dei costi di gestione e l’intenzione di investire in nuove tecnologie e funzionalità, Plex si propone di rimanere rilevante e utile per gli utenti che cercano di gestire e accedere ai propri contenuti multimediali. La decisione di non mantenere la gratuità nel streaming esterno ha sollevato interrogativi tra gli utenti, costringendoli a rivalutare le loro scelte riguardo all’abbonamento.