Audio Technica ATH-R70xa: Le cuffie aperte che promettono un suono straordinario

Le cuffie Audio Technica ATH-R70xa sono un interessante mix di design leggero e prestazioni audio elevate, un prodotto pensato per gli audiofili e i professionisti del suono. Queste cuffie aperte, con un prezzo di 349 dollari, offrono un profilo sonoro che strizza l'occhio agli ascoltatori più esigenti, anche se la costruzione potrebbe sollevare alcune domande di durata nel tempo. Analizziamo nel dettaglio queste cuffie e ciò che le distingue nel panorama audio.

Caratteristiche tecniche delle Audio Technica ATH-R70xa

Le Audio Technica ATH-R70xa si presentano come cuffie estremamente leggere, pesando solo 198 grammi, che le rendono comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Hanno un’alta compatibilità con dispositivi vari, come iOS, Android, macOS e Windows, grazie alla connettività di 3.5 mm, con un adattatore da 6.35 mm incluso nella confezione. La risposta in frequenza di queste cuffie va da 5 Hz a 40 kHz, il che promette una riproduzione del suono particolarmente dettagliata.

Caratterizzata da un’immagine sonora ampia e ben bilanciata, l’ATH-R70xa è progettata per miscelatori musicali e amanti della musica in cerca di una qualità audio superiore. Il prezzo, di 349 dollari, non la rende certo una cuffia a buon mercato, ma si posiziona a competere con marche storiche, come Sennheiser e Audeze.

Design e costruzione delle cuffie

Quando si parla del design delle Audio Technica ATH-R70xa, non si può ignorare la loro leggerezza sorprendente. Tuttavia, questa leggerezza ha un costo: di costruzione. La struttura è realizzata in metallo sottile, che può risultare fragile al tatto, e ciò fa sollevare dubbi riguardo alla loro durata. A dispetto della comodità offerta dagli auricolari morbidi e dalla leggerezza, il design sembra poco robusto.

Una delle problematiche principali riscontrate è il sistema di regolazione dell’archetto. Nonostante sia progettato per adattarsi, spesso non funziona come previsto. I magneti utilizzati per mantenere questo sistema “sospeso” si rivelano inefficaci, rendendo l'intera esperienza di utilizzo meno soddisfacente. Questa sensazione di fragilità è accentuata dai rumori di scricchiolii che si avvertono quando si muovono.

Funzionalità generali delle cuffie

Sebbene le cuffie siano cablare, ci sono alcune funzionalità interessanti da evidenziare. I connettori per i canali sinistro e destro sono intercambiabili, permettendo una maggiore comodità al momento dell’uso. Inoltre, il lungo cavo di collegamento facilita l’utilizzo anche da una certa distanza dal sistema audio.

Un aspetto da considerare è la tipologia aperta di queste cuffie: sebbene ciò contribuisca a una riproduzione audio più naturale e ariosa, porta anche a una maggiore dispersione del suono, rendendo udibile la musica a chi ti circonda. Anche se questo può essere visto come un limite in alcune situazioni, per gli audiofili rappresenta un'opportunità per godere di un suono ampio e immersivo.

Qualità audio delle Audio Technica ATH-R70xa

Nonostante le problematiche costruttive, le ATH-R70xa si distinguono per la loro qualità audio. Con un profilo sonoro particolarmente equilibrato, le cuffie offrono alte frequenze chiare e dettagliate. La gamma media è ben bilanciata, mentre il basso, sebbene presente e ben esteso, non è travolgente, rendendo l’ascolto più adatto a chi predilige un suono meno “colorato”.

Durante i test, le cuffie hanno dimostrato di funzionare bene con diversi dispositivi, da lettori portatili a DAC di alta qualità. Con l'ascolto di brani classici come "La sagra della primavera" di Stravinsky, emerge una notevole chiarezza nei dettagli strumentali, mentre la separazione dei vari strumenti offre un'ottima spazialità.

Le Audio Technica ATH-R70xa valgono l'investimento?

Le Audio Technica ATH-R70xa si impongono nel mercato delle cuffie aprendo a una serie di possibilità audio mai esplorate per il loro peso leggero. Tuttavia, la loro costruzione fragile e il sistema di reggi­mento dell'archetto difettoso possono far dubitare della loro resistenza nel tempo. Se il tuo focus è sulla qualità audio, queste cuffie offrono prestazioni eccellenti, ma se cerchi una cuffia anche resistente e duratura, potresti voler considerare alternative più robuste.