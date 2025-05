Audible lancia nuova tecnologia AI per la produzione di audiolibri e traduzioni

Audible, la piattaforma audio del colosso Amazon, ha svelato un’ambiziosa iniziativa mirata ad ampliare il suo catalogo di audiolibri. Con l’introduzione di una tecnologia avanzata di produzione completamente integrata e basata su intelligenza artificiale, Audible offre ai suoi partner editoriali la possibilità di trasformare i titoli in audiolibri utilizzando voci generate da AI. Questa mossa non solo punta a semplificare il processo di creazione di audiolibri per le case editrici, ma mira anche a rendere l’esperienza d’ascolto più accessibile a livello globale, grazie a un nuovo strumento di traduzione AI, previsto in fase beta a breve.

La nuova tecnologia di narrazione AI di Audible

La tecnologia di narrazione AI proposta da Audible sfrutta le avanzate capacità di intelligenza artificiale di Amazon. Questa novità sarà disponibile nei prossimi mesi in due modalità distinte per i partner editoriali. Per coloro che desiderano una gestione totale del progetto, Audible offre un servizio “chiavi in mano” che si occupa dell’intero processo di produzione degli audiolibri, dalla registrazione finale fino alla pubblicazione. Altrettanto interessante è la modalità self-service, che consente ai pubblicatori di accedere agli stessi strumenti e gestire autonomamente l’intera fase di produzione.

Complessivamente, gli editori avranno accesso a un’ampia e sempre crescente selezione di oltre 100 voci generate da AI, disponibili in diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e italiano, con numerose opzioni di accento e dialetti. Inoltre, Audible prevede di offrire aggiornamenti per le voci, adattandole man mano che la tecnologia continua a evolversi.

Collaborazione con narratori professionisti

Lo scorso settembre, Audible ha convocato un gruppo selezionato di narratori per l’audiolibro con l’obiettivo di addestrare cloni vocali generati da intelligenza artificiale. Se una di queste voci replicate viene scelta per un progetto, i narratori avranno la possibilità di rivedere l’audiolibro finale, assicurandosi che non ci siano errori o imprecisioni. Attraverso la piattaforma, potranno anche utilizzare strumenti di produzione per perfezionare la pronuncia o modificare il ritmo della loro voce durante la narrazione.

Questo ingaggio rappresenta un passo significativo nel mondo della narrazione. Permette di preservare l’unicità e lo stile dei narratori originali, pur sfruttando i benefici di una tecnologia AI all’avanguardia.

Strumenti di traduzione AI per una fruizione globale

Accanto ai servizi di produzione di audiolibri, Audible sta sviluppando strumenti di traduzione AI destinati a un numero selezionato di editori. Inizialmente, questi strumenti supporteranno traduzioni da inglese a spagnolo, francese, italiano e tedesco. Anche in questo caso, Audible offre due approcci distinti: la traduzione testo-testo per i manoscritti, che possono successivamente essere convertiti in audiolibri, e la traduzione voce-voce, che utilizza tecnologia AI per preservare l’“autenticità” della voce e dello stile dei narratori originali in diverse lingue.

Inoltre, i pubblicatori avranno la libertà di controllare personalmente le traduzioni oppure optare per una revisione umana effettuata da un linguista professionista attraverso il servizio di Audible. Questo approccio integrato garantisce non solo un maggiore controllo sulla qualità del prodotto finale, ma anche una fruizione più accurata e coinvolgente per il pubblico.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un’evoluzione notevole nel settore degli audiolibri, confermando l’impegno di Audible nell’innovazione e nell’ampliamento della fruizione di contenuti audio nel panorama globale.