Audacity 3.7.2: Il nuovo aggiornamento risolve bug e migliora l’esperienza utente

Audacity, il popolare software open source dedicato all'editing e alla registrazione audio digitale, ha recentemente rilasciato la versione 3.7.2. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo, non solo perché corregge innumerevoli bug, ma anche per le ottimizzazioni che promettono una migliore esperienza d'uso. Gli utenti di Ubuntu 22.04 LTS possono aspettarsi un miglioramento nel pacchetto AppImage e un’ottimizzazione nella gestione del server multimediale FFmpeg.

Novità introdotte con Audacity 3.7.2

La nuova versione di Audacity include una serie di aggiornamenti utili. Tra questi si distingue l'opzione per disattivare il rilevamento automatico del tempo, una modifica che consente agli utenti di avere maggiore controllo durante la registrazione e il montaggio. È stato aggiunto anche un pulsante "ottieni effetti" vicino al ed il noto "Carica audio", che facilita la ricerca e l'applicazione di effetti sonori. Inoltre, è stato introdotto il supporto per le istanze UUID, rappresentando un miglioramento per l'organizzazione e la gestione delle tracce audio.

Un altro aspetto notevole di Audacity 3.7.2 è l'introduzione di effetti in tempo reale che possono ora essere applicati in modo indipendente alle tracce duplicate. Questa funzionalità offre la possibilità di lavorare più creativamente, permettendo di personalizzare l'audio in base alle esigenze specifiche di ogni traccia. La gestione delle impostazioni degli effetti è stata potenziata: ora è possibile accedere alle impostazioni immediate dopo aver aggiunto un effetto in tempo reale, il che rende il flusso di lavoro molto più efficiente.

Stabilità e correzione dei bug

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla stabilità di Audacity. La versione 3.7.2 ha implementato miglioramenti significativi in termini di salvataggio nei cloud, e gli utenti riceveranno avvisi in caso di tentativo di salvataggio di progetti creati con versioni precedenti del software, conservando così l'integrità dei file. Tra i bug corretti figurano crash che si attivavano quando si applicavano alcuni effetti su più tracce, specialmente quando una di esse era vuota. Anche i problemi legati alla finestra Mixer sono stati affrontati, migliorando l'affidabilità durante l'uso.

Altre correzioni riguardano il famigerato problema delle strisce nere che apparivano durante lo zoom in avanti, un inconveniente che ha frustrato diversi utenti. Con questa nuova versione, lo scorrimento sarà più fluido e le selezioni di intervalli non presenteranno più glitch.

Miglioramenti nell'interfaccia utente

Audacity 3.7.2 non si limita a risolvere problemi tecnici; sono stati apportati anche miglioramenti estetici. Sono stati corretti errori nei testi delle etichette, che ora mostrano il colore giusto utilizzando i temi scuri. Le tracce disegnate male su livelli di elevato zoom, in particolare quando utilizzate con trackpad di alta precisione, non saranno più un motivo di frustrazione. Anche il problema della selezione oltre il bordo di una clip è stato risolto, così come quello dello sfalsamento temporale durante l'incollaggio di contenuti da clip video.

In aggiunta, l'opzione "Residue" per la riduzione del rumore è stata ripristinata, permettendo di ridurre i suoni indesiderati con facilità. I moduli ora possono rimanere a disposizione quando vengono rilasciate nuove versioni, evitando così a chi utilizza il toolkit OpenVINO di dover affrontare ulteriori aggiornamenti.

Per scoprire ulteriori dettagli sulle novità e le correzioni incluse in Audacity 3.7.2, è possibile consultare le note di rilascio disponibili sulla pagina GitHub del progetto. Gli utenti possono scaricare la nuova versione come binario universale AppImage, che è compatibile con qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza richiedere installazioni aggiuntive.