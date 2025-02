Attese innovazioni per l'iPhone 17 Pro: storia di un potenziamento della RAM

Le ultime indiscrezioni sui futuri modelli di smartphone di Apple stanno suscitando grande interesse tanto tra i fan della tecnologia quanto tra gli esperti del settore. Con l’aumento della richiesta di capacità da parte delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale, i dispositivi Apple sembrano pronti a una nuova elevazione delle prestazioni grazie a un significativo aumento della RAM. Nel mirino, l’iPhone 17 Pro, che potrebbe vantare ben 12 GB di memoria, un significativo passo in avanti rispetto ai modelli precedenti.

L'aumento della RAM negli iPhone 17 Pro

Le voci riguardanti l'introduzione di modelli di iPhone con 12 GB di RAM non sono affatto nuove. Alcuni analisti, tra cui Ming-Chi Kuo, avevano già anticipato questo miglioramento ad agosto dello scorso anno, in seguito all’annuncio delle novità riguardanti l’intelligenza artificiale da parte di Apple durante il WWDC 2024. A questo punto, sembra diventare tangibile la possibilità che i nuovi iPhone portino sul mercato un’integrazione della RAM mai vista prima.

Secondo una nota per gli investitori, in possesso di 9to5Mac, Jeff Pu, analista di GFHK Tech Research, conferma che sia l'iPhone 17 Pro che il Pro Max saranno dotati di 12 GB di RAM, in netta crescita rispetto agli 8 GB dei modelli disponibili oggi. Questa esigenza di incrementare la capacità di RAM si deve alle sempre più elevate richieste di prestazioni per le funzionalità di intelligenza artificiale che interessano i dispositivi mobili e i computer.

Pu ha anche dichiarato che “L’iPhone 17 Pro e Pro Max passeranno al LPDDR5 12 GB. Questa transizione contribuirà a un aumento del 3,5% annuo della memoria DRAM per smartphone, considerando circa 100 milioni di nuove unità di iPhone.” Tale aumento delle prestazioni potrebbe segnare un’epoca di innovazione per Apple e i suoi utenti.

Le differenze nelle configurazioni RAM dei modelli precedenti

Nel 2023, solo i modelli di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max erano dotati di 8 GB di RAM, mentre i modelli non Pro erano limitati a soli 6 GB. L'anno precedente, Apple aveva già integrato 8 GB di RAM nei modelli base di iPhone 16 e 16 Plus. Questo ha portato alla situazione attuale, dove le capacità dell'Apple Intelligence sono accessibili esclusivamente ai modelli Pro delle ultime gamme. Anche il recentemente presentato iPhone 16e rimane con 8 GB di RAM e supporta le funzionalità di Apple Intelligence, ma i miglioramenti con l'iPhone 17 si preannunciano come un salto qualitativo notevole.

L'aumento della memoria RAM rappresenta un elemento chiave non soltanto per l'ottimizzazione delle attuali funzioni, ma anche un'indicazione che Apple abbia intenzione di implementare nuove caratteristiche che potrebbero richiedere una capacità superiore, rendendo questi modelli particolarmente appetibili per i consumatori.

I rumor sul design degli iPhone 17

Le speculazioni non si limitano solo all’aumento della memoria. Infatti, ci sono numerosi rumor riguardanti significativi cambiamenti di design per l'intera gamma di iPhone 17. Si prevede una nuova disposizione della fotocamera e l'introduzione di funzionalità video pensate per attrarre gli utenti alla corrente moda dei vlog. Al contempo, circolano voci riguardo a un nuovo modello ultra-sottile, che potrebbe assumere una posizione intermedia tra l'iPhone 17 e l'iPhone 17 Pro, con l'intento di prendere il posto dell'attuale modello Plus.

Le attese sono alte e il mondo della tecnologia osserva con interesse gli sviluppi futuri. Apple ha storicamente programmato l'annuncio delle sue novità in settembre, quindi non resta che attendere ulteriori conferme ufficiali riguardo alla nuova gamma.