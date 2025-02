Attesa per OnePlus Watch 3: vendite rimandate a aprile 2025 per un errore di stampa

In un recente comunicato, OnePlus ha annunciato un rinvio nella vendita aperta della sua nuova Watch 3. Questa decisione è stata presa dopo che l'azienda ha constatato un errore nella scritta del retro dell'orologio, dove figura “Meda in China” anziché “Made in China”. Nonostante il rinvio, i preordini per il dispositivo continuano a essere accettati.

Un rinvio inaspettato

La nuova OnePlus Watch 3 doveva essere lanciata oggi, 25 febbraio 2025, ma la compagnia ha deciso di posticipare l'apertura delle vendite a aprile dello stesso anno. Il motivo di questo slittamento è legato a un errore di battitura riscontrato sul retro dell'orologio. La società ha dichiarato che si sta attivando per sistemare il problema con una nuova produzione. Un portavoce di OnePlus ha precisato: "Il rinvio è dovuto a un piccolo errore tipografico identificato sotto il quadrante dell'orologio, che stiamo correggendo con un nuovo lotto."

Un errore che ha fatto discutere

L'episodio è stato notato da un utente su Reddit la settimana scorsa, generando una certa attenzione sugli errori di produzione. L’incisione errata “Meda in China” è diventata fonte di curiosità e ironia, portando diversi utenti a porsi domande su come tale anomalia possa essere sfuggita ai controlli di qualità finali. In risposta a questo evento, OnePlus ha utilizzato X per tranquillizzare i consumatori, chiarendo che "un refuso è sfuggito" e "era totalmente involontario."

Opzioni per i possessori dell'orologio difettoso

Per coloro che dovessero ricevere l'orologio con l'incisione errata, OnePlus ha offerto due strade da seguire: tenere il dispositivo come un’esclusiva 'super limited edition', oppure restituirlo e ottenere un nuovo modello, esente dal refuso. Questo gesto è stato accolto con gratitudine dall'azienda, che ha ringraziato gli utenti per la comprensione durante questo processo di correzione. Nonostante il rinvio di due mesi, è importante notare che gli ordini anticipati per la versione corretta del dispositivo continueranno fino ad aprile.

Upgrade hardware significativo

La OnePlus Watch 3 rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla precedente Watch 2. Secondo Michael Hicks di Android Central, la nuova versione include una "crown attiva, il tracciamento della salute migliorato, un display più amichevole per gli occhi, un coprocesso più intelligente e una capacità della batteria maggiore." Queste caratteristiche pongono il dispositivo su un piano superiore rispetto al modello precedente, promettendo un'esperienza utente migliore e più sofisticata.

Con questi sviluppi, il lancio della OnePlus Watch 3 si prospetta come un'occasione imperdibile per gli appassionati della tecnologia indossabile, attendendo nuovi aggiornamenti mentre l'azienda lavora per sistemare le questioni sorte.