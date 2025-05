Attesa per iPhone 17 Pro Max: Confronti e Prospettive con Galaxy S25 Ultra

La comunità tecnologica è in fermento per l’imminente lancio dell’iPhone 17 Pro Max, previsto per il settembre 2025. Apple ha storicamente rilasciato i suoi nuovi modelli di smartphone in quel mese, e le voci circolanti indicano che ci aspettiamo nuove caratteristiche che potrebbero sfidare anche il top di gamma di Samsung, il Galaxy S25 Ultra. Scopriamo le anticipazioni e i confronti tra questi due colossi della tecnologia.

Design e aspetto esterno

Il design dell’iPhone 17 Pro Max promette di portare una novità significativa con un’ampia striscia della fotocamera sul retro, simile a quella vista nei modelli Pixel. Questo nuovo approccio estetico ha suscitato opinioni contrastanti, anche se è certo che eliminerà il problema dell’instabilità quando il telefono è posato su superfici piane. A livello di forma, si prevede che l’iPhone manterrà i lati piatti e gli angoli leggermente arrotondati, segnalando una continuità con i precedenti modelli, ma con punti interrogativi sull’uso di materiali. Alcuni rumor suggeriscono che Apple possa tornare a utilizzare l’alluminio, dopo aver optato per l’acciaio inox e poi il titanio in modelli recenti.

Il Galaxy S25 Ultra, dal canto suo, presenta un design rinnovato, con spigoli meno marcati e lati piatti, ispirato apparentemente al design dell’iPhone. Le tre fotocamere posteriori sono incastonate in anelli sporgenti, dando un aspetto più pulito per quanto riguarda la disposizione degli obiettivi, anche se ciò comporta un certo dondolio quando posato.

Display e qualità visiva

L’iPhone 17 Pro Max avrà un display Liquid Retina XDR OLED da 6,9 pollici, in grado di supportare frequenze di aggiornamento dinamiche tra 1-120 Hz. Questo display è destinato a competere con il Dynamic AMOLED x2 del Galaxy S25 Ultra, che offre caratteristiche simili in termini di dimensioni e prestazioni. Entrambi i dispositivi promettono un’ottima qualità visiva, sebbene Samsung abbia vantaggi in termini di rivestimento anti-riflesso, un aspetto che resta da vedere se Apple affronterà.

Un’area di discussione attesa riguarda il “Dynamic Island” dell’iPhone, situato sulla parte superiore dello schermo. Si ipotizza una riduzione delle dimensioni di questo ritaglio, che potrebbe migliorare l’estetica complessiva. Al contrario, il Galaxy S25 Ultra ha una piccola apertura a foro per la fotocamera frontale, che tende a non interferire con la fruizione dei contenuti.

Performance e sistema operativo

Con il passare degli anni, i chip A di Apple hanno mantenuto una posizione di leadership nel settore, ma Qualcomm ha progressivamente ridotto il gap, specialmente con il processore Snapdragon 8 Elite presente nel Galaxy S25 Ultra. Si prevede che l’A19 dell’iPhone 17 Pro Max sarà sviluppato con tecnologie più moderne, garantendo miglioramenti nelle prestazioni, anche se la differenza non sembra essere drammatica. Gli esperti si aspettano che Apple risolva i problemi legati al surriscaldamento e al throttling, rilevati nei modelli precedenti.

Per quanto riguarda la RAM, voci indicano che l’iPhone 17 Pro Max potrebbe arrivare fino a 12 GB, una mossa che riflette la necessità di supportare strumenti di intelligenza artificiale sempre attivi. Il Galaxy S25 Ultra già offre 12 GB di RAM, ma gli utenti più esigenti auspicano di vedere un upgrade a 16 GB.

Software e aggiornamenti

Il lancio dell’iPhone 17 Pro Max coinciderà con l’uscita di iOS 19, che promette miglioramenti significativi nell’estetica e nelle funzionalità. Samsung si è imposta notevolmente nel settore degli aggiornamenti, garantendo fino a sette anni di supporto tramite il suo programma aggiornamenti, mentre gli iPhone generalmente ricevono aggiornamenti per cinque anni, anche se ciò potrebbe cambiare in risposta alle pressioni del mercato.

Fotocamera e capacità di scatto

La sfida tra Apple e Samsung si gioca anche nel campo della fotografia. Entrambi i marchi hanno investito enormemente nello sviluppo delle loro fotocamere. L’iPhone 17 Pro Max è destinato a ricevere miglioramenti anche per la fotocamera frontale, potenziando la risoluzione da 12 MP a 24 MP. D’altro canto, il Galaxy S25 Ultra ha già dimostrato un’eccellente versatilità nelle sue prestazioni fotografiche, continuando a soddisfare le aspettative in vari scenari di scatto.

Batteria e autonomia

Tradizionalmente, Apple non eccelle nel dichiarare la capacità della batteria, ma si vocifera che l’iPhone 17 Pro Max potrebbe approdare a una capacità di 5.000 mAh, garantendo un’autonomia di due giorni con un utilizzo moderato. Anche il Galaxy S25 Ultra presenta una batteria da 5.000 mAh, mantenendo una performance soddisfacente per la maggior parte degli utenti.

In termini di ricarica, nessuno dei due modelli punta su soluzioni ultra-rapide, mantenendosi su caricamenti standard. I caricabatterie MagSafe di Apple supportano fino a 25 W, mentre il Galaxy arriva a un massimo di 15 W, senza magneti.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, resta da vedere come si presenteranno questi due nuovi smartphone, e quale sarà la reazione del pubblico alle loro caratteristiche distintive e ai miglioramenti introdotti.