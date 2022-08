L’attesa è finita: Android 13 in versione stabile per i Google Pixel

Dopo aver testato Android 13 per diversi mesi – la prima anteprima per sviluppatori è stata lanciata lo scorso febbraio – finalmente Google ha deciso di rilasciare il nuovo sistema operativo. Gli utenti Android possono esultare dopo aver atteso per lungo tempo l’arrivo della versione stabile di Android 13: BigG lo ha infatti rilasciato ufficialmente per i telefoni Android Open-Source Project (AOSP) e Google Pixel.

Il gigante con sede a Mountain View ha confermato la notizia in un post sul blog comparso nelle scorse ore, dove viene precisato che i telefoni Pixel stanno ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 13 proprio in questo momento. L’aggiornamento è disponibile per Pixel 4 e versioni successive, oltre che per Pixel 4a e versioni successive.

Per installare l’aggiornamento, gli utenti devono recarsi sul menu Impostazioni, cliccare su Sistema e successivamente su Aggiornamento sistema per verificare la presenza del nuovo aggiornamento.

E per quanto riguarda tutti gli altri produttori di smartphone? Quando arriverà Android 13? Al momento Google non ha fornito tempistiche precise: l’azienda californiana si è limitata a dire che i dispositivi Samsung, Asus, HMD, Motorola, BBK (Iqoo, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo), Sharp, Sony, Tecno e Xiaomi riceveranno la versione stabile di Android 13 “entro quest’anno”.

Il nuovo aggiornamento introduce una serie di funzionalità e anche alcune modifiche, tra cui più opzioni di personalizzazione di Material You, una funzionalità di scansione del codice QR senza interruzioni, il supporto Bluetooth LE Audio, le impostazioni della lingua per app, la funzionalità Spatial Audio e il supporto Fast Pair integrato.

Android 13 porta con sè anche alcune aggiunte incentrate sui tablet, come il copia/incolla tra telefoni e tablet e la barra delle applicazioni vista su Android 12L (per visualizzare le app e passare rapidamente al multitasking a schermo diviso).

Rispetto agli anni passati pare che Google abbia voluto anticipare i tempi. Questa versione stabile di Android, infatti, è molto precoce: l’aggiornamento dell’anno scorso è arrivato il 19 ottobre 2021, mentre l’aggiornamento stabile di Android 11 è stato ufficializzato da Google l’8 settembre 2020.

Fonte Android Authority